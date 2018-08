Di Maio ora è su Forbes Ma la foto è di Toscani

Caso Diciotti - Di Maio : «Salvini vada avanti ma rispetto per i Pm». Renzi : «Doppia morale» : «Non facciamo piombare di nuovo questo Paese negli scontri tra procure, pm e politica», è l’appello del vicepremier che poi attacca l’ex premier

Di Maio : 'Sarà un autunno caldissimo con una legge di bilancio coraggiosa' : 'L'autunno sarà caldissimo. Se l'estate è stata così rovente, non potete immaginare cosa sarà l'autunno, con i poteri forti che ci stanno facendo la guerra in questo momento'. Lo ha detto il ...

Caso Diciotti - Di Maio : “Salvini vada avanti ma c’é pieno rispetto per i pm”. Renzi : “Doppia morale - vergogna” : Il ministro Salvini vada avanti perché non ha violato il codice etico del contratto e dei Cinque stelle. Il Governo si assume la responsabilità politica delle scelte fatte sul Caso della nave Diciotti ma c’è «pieno rispetto» per l’azione della magistratura per cui non dobbiamo «attaccare» i pm che indagano. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio ...

Salvini indagato - Berlusconi : “Gli sono vicino”. Renzi : “Di Maio ha doppia morale”. Le Pen : “Giudici contro popolo” : Ci voleva un’inchiesta della magistratura per riavvicinare Silvio Berlusconi a Matteo Salvini. Il leader di Forza Italia, infatti, rompe il riserbo tenuto negli ultimi tempi nei confronti dell’ormai ex alleato e gli invia una nota di vicinanza dopo che la procura di Agrigento lo ha iscritto nel registro degli indagati per la vicenda della nave Diciotti. “Esprimo la mia vicinanza a Matteo Salvini la cui assurda ed inconsistente ...

Diciotti - Di Maio : "Da Albania schiaffo morale all'Ue" : Nell'ambito della crisi legata alla nave Dicotti "l'Albania, che ha appena avviato le procedure per entrare nell'Unione europea, ma per me è molto più Europa di tante nazioni che l'hanno fondata, ha ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Nazionalizziamo Autostrade - nessuno vuole ridarle ai Benetton” : “Faremo giustizia sulle vittime del Ponte Morandi. Prima di tutto il Ponte non lo può ricostruire Autostrade, al massimo possono dare i soldi, ma i lavori devono essere fatti da un’azienda di Stato in modo da controllare la qualità della ricostruzione”. Lo ha detto Luigi Di Maio in un video in diretta su Facebook. “Numero due: stiamo per desecretare i contratti di Autostrade e togliergli le concessioni. E numero tre: ...