Di Maio con Salvini sulla Diciotti ' Quest' Europa sbaglia e sparirà'

Meloni : "Conte e Di Maio? Parlano come Renzi" : "Conte e Di Maio Parlano come Renzi: 'Se gli immigrati che arrivano in Italia non saranno distribuiti in Europa allora taglieremo i fondi alla Ue'". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'...

Di Maio contro l'amico di Salvini : "Cancellare i fondi Ue a Orban" : Qualche imbarazzo tra gli alleati di governo. Dopo l'incontro tra Salvini e Orban, Di Maio attacca l'alleato del ministro dell'Interno. Il M5s prova a smarcarsi dalla Lega su migranti ed elezioni Ue Segui su affaritaliani.it

Commissione Ue contro Luigi Di Maio : “Che farsa. Ma quali 20 miliardi all’anno - l’Italia al netto ne versa solo 3” : Il commissario Ue al Bilancio, Günther Oettinger, replica alle minacce del vicepremier Luigi Di Maio: "É ora di correggere le cifre sbagliate. l’Italia non versa affatto 20 miliardi di euro l’anno all’Ue, ma tra i 14 e i 16 circa. Se si sottraggono a questi i contributi che arrivano al Paese per i programmi di coesione, la ricerca o le infrastrutture, resta un contributo netto di 3 miliardi l’anno".Continua a leggere

Salvini-Di Maio - segnali di crisiBerlusconi si riavvicina alla Lega : Di Maio e il M5s dimostrano freddezza verso Salvini indagato. Così come c'era stata qualche frizione sul caso della tragedia di Genova. Berlusconi invece difende il leader della Lega in maniera convinta: preludio al ritorno alla vecchia alleanza di centrodestra? Segui su affaritaliani.it

Di Maio contro i Benetton : "Vergognosi" : "Da un punto di vista umano" i Benetton "hanno avuto un comportamento vergognoso . Dopo la tragedia ha parlato solo Atlantia. E lo ha fatto per dire che il ponte era sicuro. Neanche una parola sulle ...

Il caso Diciotti si è risolto, ma in realtà dal punto di vista politico è ancora aperto perché la Lega di Salvini mantiene la centralità della scacchiera.

Diciotti - Di Maio : "Salvini resti al suo posto. euro Ma no allo scontro coi pm" : 'Fuori la politica dalle aule di giustizia - ha detto il vicepremier - In Italia ci sono 4 milioni di processi arretrati e indagano un ministro che difende i confini e difende i diritti degli ...

Di Maio : 'Sarà un autunno caldissimo con una legge di bilancio coraggiosa' : 'L'autunno sarà caldissimo. Se l'estate è stata così rovente, non potete immaginare cosa sarà l'autunno, con i poteri forti che ci stanno facendo la guerra in questo momento'. Lo ha detto il ...

Salvini indagato - difesa Di Maio-Berlusconi “no dimissioni”/ Atti al Tribunale Palermo : Renzi - “doppia morale” : Salvini indagato per sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale per il caso Diciotti. Dura la reazione del ministro dell'Interno: “Vengano a prendermi, li aspetto"(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 18:10:00 GMT)

'Con l'Ue inizia la linea dura su tutto'. Cosa ha detto Di Maio a Sky Tg 24 : Marcare la distanza, o quantomeno le differenze, dalla linea di Matteo Salvini sull'immigrazione ma mantenere allo stesso tempo l'immagine di un governo compatto, seppure tra Lega e M5s, almeno sul ...

Diciotti : Martina - impressionante il servilismo di Di Maio nei confronti di Salvini : "impressionante servilismo di Di Maio a Salvini. Persa qualsiasi coerenza pur di difendere il potere per il potere". Lo scrive in un tweet il segretario del Pd, Maurizio Martina, commentando quanto detto dal vicepremier Luigi Di Maio sul collega Matteo Salvini, indagato per la vicenda della nave Diciotti. impressionante servilismo di Di Maio a Salvini. Persa qualsiasi coerenza pur di difendere il potere per il potere — ...

Boldrini contro Di Maio : "Ve lo ricordate #DiMaio quando faceva il paladino dell'onestà? È lo stesso che ora, pur di rimanere incollato alla poltrona - twitta l'ex presidente della Camera Laura Boldrini -, tace sui 49 milioni ...

