Di Maio | «Azienda di Stato  per il ponte» Giorgetti frena sulla nazionalizzazione

Di Maio non si fida di Autostrade : “Il ponte di Genova sarà ricostruito da un’azienda di Stato” : Il ponte di Genova sarà ricostruito «da un’azienda di Stato con manager di Stato, Autostrade deve al massimo metterci i soldi». È il vicepremier e ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, a escludere con fermezza l’ipotesi che la controllata di Atlantia possa avere un ruolo operativo nella realizzazione del nuovo viadotto e, così, l’attenzione si sp...

Di Maio - azienda Stato ricostruirà ponte : ANSA, - ROMA, 26 AGO - Il ponte di Genova sarà ricostruito "da un'azienda di Stato con manager di Stato, Autostrade deve al massimo metterci i soldi". E' il vicepremier e ministro dello Sviluppo, ...

Di Maio - se un'azienda vuole esserci la gara per l'Ilva è revocabile : "Se un'azienda ci chiedesse di partecipare alla gara, ci sarebbero le ragioni di opportunità, noi potremmo revocare la gara". Così il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio in conferenza stampa al Mise.

Lavoro - precari Anpal Servizi a Di Maio : azienda non rispetta patti : Roma, 8 ago., askanews, - I lavoratori precari di Anpal Servizi, struttura in house del ministero del Lavoro, scrivono al ministro e vicepremier Luigi Di Maio in relazione alle 'recenti decisioni dell'...

Lavoro - precari Anpal Servizi a Di Maio : azienda non rispetta patti : ... all'applicazione delle politiche di genere, alla collocazione e ricollocazione dei lavoratori vulnerabili e alla transizione tra mondo della scuola-università e Lavoro".La lettera si chiude con una ...

Di Maio : 'Il caporalato va estirpato controllando azienda per azienda' : Governo ultime notizie - Le ultime sul governo e sulla politica italiana - Diretta , aggiornare la pagina per le ultime news, Martedì 7 agosto ore 8.30 Di Maio: 'Il caporalato va estirpato controllando azienda per azienda' 'Non servono nuove leggi. ...

Ilva - Di Maio : 'Non regaleremo l'azienda al primo che passa' : Io non aderisco a questa idea politica, quindi chi ha fretta di regalare quello stabilimento al primo che passa faccia pure ma non con questo governo'. Così il ministro dello sviluppo Luigi Di Maio ...

Informativa in Parlamento di Di Maio sullo stato delle crisi aziendali - DIRETTA : Informativa del governo sullo stato dei tavoli di crisi aperti presso il ministero dei Lavori Pubblici LA DIRETTA

Di Maio sulla Rai : ' E' un'azienda con 15mila dipendenti che esternalizza gran parte dei servizi. Vanno censiti i raccomandati' : Il nuovo Amministratore Delegato della RAI sarà al di sopra di ogni appartenenza politica. Il primo obiettivo censire i raccomandati. 10 luglio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook