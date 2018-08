Di Maio | Autostrade? Unica strada è nazionalizzazione

CONCESSIONI AUTOSTRADE - DI Maio “PAGHINO GOVERNI PASSATI”/ Ponte Genova - Toti “pool imprese per ricostruzione” : Crollo Genova, Toninelli vs AUTOSTRADE: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il Ponte Morandi". Ultime notizie, indagini e demolizione: ecco cosa c'era nella concessione del 2007(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 19:50:00 GMT)

Autostrade - Di Maio : regalo clamoroso ai Benetton : Teleborsa, - E' stata un "regalo clamoroso", così il il vicepremier Luigi Di Maio definisce la concessione di Autostrade ai Benetton . "Da oggi, con dieci anni di ritardo, tutti gli italiani sanno che ...

Autostrade - Di Maio : regalo clamoroso ai Benetton : E' stata un "regalo clamoroso", così il il vicepremier Luigi Di Maio definisce la concessione di Autostrade ai Benetton . "Da oggi, con dieci anni di ritardo, tutti gli italiani sanno che la ...

CONCESSIONI - GOVERNO VS AUTOSTRADE : “PAGHINO DANNI”/ Ponte Morandi - Di Maio : “rispondano ex Ministri” : Crollo Genova, Toninelli vs AUTOSTRADE: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il Ponte Morandi". Ultime notizie, indagini e demolizione: ecco cosa c'era nella concessione del 2007(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 17:17:00 GMT)

Autostrade - Di Maio : è danno erariale : 16.23 Un esposto per danno erariale contro gli ex governi che hanno sostenuto la concessione ad Autostrade sarà presentato alla Corte dei Conti entro "pochi giorni".Lo confermano fonti di governo. Secondo quanto si apprende il vicepremier Di Maio ha già parlato con gli avvocati, secondo i quali ci sono assolutamente i margini per presentare l'esposto al procuratore generale della Corte dei Conti del Lazio, che è quello competente.

Autostrade - Di Maio : 'La concessione un clamoroso regalo ai Benetton' : 'I prenditori delle Autostrade per un decennio ci hanno fatto pagare i pedaggi molto più di quanto avremmo dovuto con il benestare della mala politica dei vecchi partiti. I prenditori delle ...

Ponte Morandi - Di Maio “fuori prenditori dallo Stato”/ M5s vs Autostrade “Benetton dia nomi di chi finanziano” : Crollo Genova, Toninelli vs Autostrade: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il Ponte Morandi". Ultime notizie, indagini e demolizione: ecco cosa c'era nella concessione del 2007(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 14:35:00 GMT)

Autostrade : Di Maio - pedaggi più alti con placet mala politica; Benetton facciano nomi : 'Parlando di trasparenza: chiediamo ai Benetton di pubblicare i nomi di tutti i politici e tutti i giornali finanziati nel corso di questi anni'. Non solo, 'è ora che tutti i ministri che hanno ...

Autostrade - Di Maio : “Ministri coinvolti nella concessione paghino. Denunciati a Corte dei Conti se c’è danno erariale” : “Chi ha sbagliato pagherà”. Il giorno dopo la pubblicazione dei documenti, finora secretati, della concessione ad Autostrade, il vicepremier Luigi Di Maio attacca i ministri “che hanno autorizzato questa follia“. Riferendosi al rendimento garantito al 7% emerso dagli allegati resi pubblici, il ministro dello Sviluppo Economico annuncia che “se chi ha fatto la concessione regalo ad Autostrade e chi non l’ha annullata ...

Autostrade - Di Maio : "Unica soluzione è nazionalizzazione" : Nel giorno dell'audizione del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli davanti alle commissioni della Camera sul caso del crollo del ponte Morandi a Genova, Autostrade per l'Italia ha pubblicato il testo integrale della convenzione con il MIT, con tutti gli allegati. Il vicepremier Luigi Di Maio ha risposto a questa mossa con un lunghissimo post su Facebook. Crollo a Genova, ...

CROLLO MORANDI - TONINELLI : "AUTOSTRADE PAGA - MA PONTE LO FÀ LO STATO"/ Ultime notizie - scontro Toti-Di Maio : CROLLO Genova, TONINELLI vs Autostrade: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il PONTE MORANDI". Ultime notizie, indagini e demolizione: ecco cosa c'era nella concessione del 2007(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 12:42:00 GMT)

Genova - la battaglia del ponte. Di Maio : lo costruirà Fincantieri. Ma il cda di Autostrade dirà di no : Il sistema delle concessioni autostradali verrà integralmente rivisto: valutando di volta in volta se sia meglio optare per forme di nazionalizzazione o per la rinegoziazione dei contratti in...

Genova - la battaglia del ponte. Di Maio : lo costruirà Fincantieri. Toti : Autostrade nostro interlocutore : Il sistema delle concessioni autostradali verrà integralmente rivisto: valutando di volta in volta se sia meglio optare per forme di nazionalizzazione o per la rinegoziazione dei contratti in...

Ponte Genova - botta e risposta Toti-governo : “Autostrade deve pagare”. Di Maio : “Tocca allo Stato” : Il vicepremier sostiene che a ricostruire il Ponte Morandi dovrebbe un'azienda di Stato, pronta la risposta del Governatore della Liguria: "La concessionaria è ancora Autostrade, tocca a lei pagare e presentare un piano"Continua a leggere