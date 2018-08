Di Maio | ' Autostrade rinazionalizzate Fincantieri | che è statale | costruirà il nuovo

AUTOSTRADE - TONINELLI : “VIA CONCESSIONI”/ Video - Morandi : Di Maio vs Toti : “ponte lo farà azienda di stato” : Ponte Morandi , cade il "segreto" sulla convenzione con AUTOSTRADE per l'Italia: il Ministro TONINELLI riferisce alla Camera dopo che la società ha pubblicato sul suo sito il testo completo(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 20:45:00 GMT)

Di Maio non si fida di Autostrade : “Il ponte di Genova sarà ricostruito da un’azienda di Stato” : Il ponte di Genova sarà ricostruito «da un’azienda di Stato con manager di Stato, Autostrade deve al massimo metterci i soldi». È il vicepremier e ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio , a escludere con fermezza l’ipotesi che la controllata di Atlantia possa avere un ruolo operativo nella realizzazione del nuovo viadotto e, così, l’attenzione si sp...

