Deruba anziano dopo passaggio in auto | arrestata rom di 34 anni

(Di lunedì 27 agosto 2018) I carabinieri della stazione di Varcaturo, una frazione del comune di Giugliano in Campania, hanno arrestato Elisabeta Zalar, una rom di 34, che si è resa responsabile di una aggressione con scippo ai ddi un pensionato 81enne di Monte di Procida.La donna, domiciliata a Napoli, con qualche scusa è riuscita a convincere l"a darle unper raggiungere Varcaturo. Giunti sulla Domitiana, precisamente all'incrocio con via Ripuaria, la straniera ha approfittato della bassa velocità con la quale l'uomo stava guidando l"e, senza farsi troppi scrupoli, gli ha strappato con forza una collanina d'oro che portava al collo. Come se non bastasse, ha sferrato un calcio all', incurante dell'età e delle sue condizioni fisiche, per poi scendere di corsa dall'abitacolo e darsi alla fuga.La rom, però, non si è accorta che sulla stessa strada, non molto distante, era ...