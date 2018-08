Dazn | problemi con lo streaming delle partite | Perform investe | consumatori preparano

Dazn - partite a rilento. I consumatori : 'Servizio scadente - ecco come segnalare i problemi' : Segnale in ritardo, interruzioni e immagini sgranate. In rivolta gli abbonati di Dazn , il nuovo servizio di video streaming per vedere in tv gli eventi sportivi in particolare le partite della serie ...

Dazn - partite a rilento. I consumatori : «Servizio scadente - ecco come segnalare i problemi» : Segnale in ritardo, interruzioni e immagini sgranate. In rivolta gli abbonati di Dazn , il nuovo servizio di video streaming per vedere in tv gli eventi sportivi in particolare le partite della serie ...

Dazn e le dirette delle partite di Serie A : "Riscontrati ancora problemi - stiamo lavorando" : "Ciao ragazzi. Abbiamo notato che alcuni di voi stanno riscontrando problemi con l'accesso tramite App. stiamo lavorando sul problema e vi informeremo non appena avremo maggiori dettagli!". Così poco fa su Twitter Dazn Italia attraverso il suo account di assistenza ha ammesso che la situazione degli scorsi giorni non si è ancora risolta. Ciao ragazzi. Abbiamo notato che alcuni di voi stanno riscontrando problemi con l'accesso tramite ...

Anche ieri sera Dazn ha avuto diversi problemi : Molti utenti hanno segnalato interruzioni impreviste e una qualità molto bassa dello streaming durante Napoli-Milan The post Anche ieri sera DAZN ha avuto diversi problemi appeared first on Il Post.

Napoli-Milan - ancora ritardi e problemi con Dazn : ancora problemi per Dazn. Prima e durante Napoli-Milan, una delle partite più attese della seconda giornata, trasmessa da Dazn in diretta streaming, diversi utenti hanno registrato problemi di ricezione. Alcuni hanno lamentato difficoltà di accesso già prima del fischio d’inizio e sullo schermo, invece che le immagini della partita, compare un avviso “problema col video, riprova tra qualche minuto o contatta ...

Serie A su Dazn : ancora problemi per la piattaforma streaming : Proseguono i problemi di Dazn anche in questa seconda giornata di Serie A. Dopo le difficoltà dell’esordio, la piattaforma streaming continua a registrare numerose lamentele – soprattutto sui social – da parte di molti utenti, scontenti per il servizio offerto.-- Sono in molti ad avere riscontrato problemi prima e durante Napoli-Milan, il big match della seconda giornata di Serie A. Nel dettaglio, c’è chi ha lamentato ...

Dazn e i problemi del calcio in live streaming : Il debutto di Dazn nel mondo del calcio in live streaming è partito nel peggiore dei modi, con blocchi e disservizi segnalati un po' ovunque, anche che da parte di utenti che avevano connessioni in banda larga. Ma è davvero ...