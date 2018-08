Dazn - partite a rilento. I consumatori : «Servizio scadente - ecco come segnalare i problemi» : Segnale in ritardo, interruzioni e immagini sgranate. In rivolta gli abbonati di Dazn , il nuovo servizio di video streaming per vedere in tv gli eventi sportivi in particolare le partite della serie ...

Dazn e le dirette delle partite di Serie A : "Riscontrati ancora problemi - stiamo lavorando" : "Ciao ragazzi. Abbiamo notato che alcuni di voi stanno riscontrando problemi con l'accesso tramite App. stiamo lavorando sul problema e vi informeremo non appena avremo maggiori dettagli!". Così poco fa su Twitter Dazn Italia attraverso il suo account di assistenza ha ammesso che la situazione degli scorsi giorni non si è ancora risolta. Ciao ragazzi. Abbiamo notato che alcuni di voi stanno riscontrando problemi con l'accesso tramite ...

Calendario Serie A calcio - seconda giornata : gli orari e il programma delle partite su Sky e Dazn : Dopo i due succulenti anticipi di ieri, che hanno visto le vittorie di Juventus e Napoli rispettivamente contro Lazio e Milan, oggi domenica 26 agosto sono in programma ben sette partite valide per la seconda giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Si incomincia alle ore 18.00 con il derby SPAL-Parma, poi ben sei incontri in contemporanea alle ore 20.30 tra cui l’avvincente Inter-Torino: i nerazzurri devono assolutamente riscattarsi ...

Calendario Serie A - seconda giornata : come vedere le partite in tv. Gli orari e il programma su Sky e Dazn : Sta per iniziare il lungo weekend del 25-27 agosto durante il quale la Serie A 2018-2019 sarà protagonista con la seconda giornata. Si preannuncia un turno particolarmente ricco e interessante con ben quattro incontri di cartello che ci faranno capire meglio quali sono le forte in campo. Sabato scoppiettante con due anticipi di lusso che faranno divertire tutti gli appassionati: si incomincia alle ore 18.00 con un appetitoso Juventus-Lazio e con ...

Dazn - palinsesto partite Serie A - Serie B - Liga e Ligue 1 : programma 25-26-27 agosto. : Il pre e post partita sarà affidato a Diletta Leotta , insieme all'ex centrocampista della Juventus e campione del mondo nel 2006 Mauro German Camoranesi . Domenica invece ci saranno due incontri su ...

Dazn - la guida completa 2018-2019 : come funziona e come vedere (bene) le partite : Sulla piattaforma DAZN saranno trasmesse ogni giornata in esclusiva tre partite della Serie A 2018-2019, ma anche molti...

Serie B - prima giornata : tutte le partite su Dazn. Orari e come vederle in streaming : Incomincia la Serie B 2018-2019 di calcio, la prima giornata è in programma nel weekend del 24-27 agosto. Turno spezzatino spalmato su addirittura 4 giorni, parte un campionato anomalo a 19 squadre dopo un’estate rovente. Si parte venerdì con l’anticipo tra Brescia e Perugia alle ore 21.00, si proseguirà sabato con tre incontri alla ore 18.00 tra cui l’interessante Salernitana-Palermo, domani altri quattro match e lunedì il ...

Prima giornata Serie B 2018-2019 : programma - orari e tv. Come seguire le partite in diretta su Rai e Dazn : Nel weekend del 24-27 agosto incomincerà la Serie B 2018-2019, in programma la Prima giornata del campionato cadetto che sarà spalmata su addirittura quattro giornate. Si incomincia venerdì con l’anticipo tra Brescia e Perugia alle ore 21.00, si proseguirà sabato con tre incontri alla ore 18.00 tra cui l’interessante Salernitana-Palermo, domani altri quattro match e lunedì il posticipo Benevento-Lecce. Un vero e proprio turno ...

Seconda giornata Serie A 2018-2019 : calendario - programma - orari e tv. Come seguire tutte le partite su Sky e Dazn : Nel weekend del 25-27 agosto si disputerà la Seconda giornata della Serie A 2018-2019. Il prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, sabato davvero rovente con due big match stellari: alle ore 18.00 la Juventus ospiterà la Lazio nella prima uscita casalinga, alle ore 20.30 il Napoli se la dovrà vedere in casa contro il Milan che non ha giocato alla prima ...

Dazn e le partite a intermittenza : «Ma domenica è andata bene» : Diciamo la verità: la prima di Dazn è stata un mezzo disastro. Interruzioni frequenti, ritardi che si accumulano nella simultanea con la diretta. Lo streaming che ancora fa i capricci...

Dazn - dove le partite le immagini. Il primo big match della Serie A più cara della storia (per i tifosi) è un autogol : Fermo immagine inspiegabili, blackout quasi scientifici al momento del gol, palla che lascia la scia come nei primi videogiochi anni Novanta: benvenuti su Dazn, l’ultima frontiera del calcio in pay-tv. dove le partite non le vedi, le immagini. Ci hanno bombardato per settimane con annunci pubblicitari, promozioni di ogni tipo, tutorial persino per imparare a pronunciare bene il nome un po’ bislacco della nuova piattaforma, e il risultato è che ...

Calendario Serie A - la prima giornata di campionato : partite in diretta su Sky e Dazn : Dopo il disastro di Genova, accolta la richiesta di Sampdoria e Genoa di rinviare le due partite contro Fiorentina e Milan

Calendario Serie A calcio - le partite di oggi : gli orari e come vederle in tv. Il programma su Sky e Dazn : Juventus e Napoli hanno dato il via ieri al campionato di calcio di Serie A 2018-2019: i bianconeri si sono imposti, non senza soffrire, 3-2 grazie ad un gol all’ultimo secondo di Federico Bernardeschi, dopo che i campioni d’Italia si sono ritrovati anche sotto (2-1). Cristiano Ronaldo è rimasto a bocca asciutta ma è solo l’inizio. Successo esterno anche per i partenopei che hanno sbancato l’Olimpico di Roma. Successo 2-1 ...