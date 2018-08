Dazn flop | partono i primi esposti Anche Sky nel mirino | “Vogliamo risposte da Lega e

Tim va in soccorso di Dazn per evitare nuovi flop dello streaming : La prima giornata di campionato di Serie A si è rivelata un mezzo flop per Dazn, il nuovo operatore televisivo in streaming presente sul mercato italiano: la partita tramessa dal provider Lazio - Napoli è stata funestata da continue interruzioni evidentemente dovute, con il senno di poi, dalla scarsa capacità di trasmissione di Dazn rispetto alle richieste di collegamento provenienti dagli utenti. Di conseguenza, per evitare un nuovo flop con il ...

Interruzioni e ritardi nella visualizzazione della partita Lazio-Napoli, la prima trasmessa in streaming sulla piattaforma Dazn: colpa del gestore oppure o della connessione dati e quindi dei ritardi nella diffusione della banda larga in Italia?--Il monitoraggio e l'analisi delle prestazioni di questo primo test su una così larga scala può (e non poco) aiutare a capire cosa sia realmente successo, identificando il traffico di streaming Dazn

