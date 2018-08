Dall' Ue 18 milioni di euro in aiuti all' economia iraniana | colpita dalle sanzioni Usa

Maradona denunciato Dalla ex moglie : 'Umiliata e insultata per anni'. E chiede 1.5 milioni di risarcimento : Diego Armando Maradona è stato denunciato dall'ex moglie, Claudia Villafane, chie chiede un risarcimento di 1,5 milioni di dollari. 'Riteniamo che il danno sia notevole. Le ha detto ladrona, 'pessima ...

Ponte di Crimea - Dalla sua apertura è stato percorso da più di due milioni di automobili - : Più di due milioni di veicoli hanno transitato in entrambe le direzioni lungo il Ponte di Crimea da quando è stato aperto al traffico lo scorso 16 maggio. Lo ha fatto sapere oggi Rosavtodor, il ...

Dall'Inghilterra : 'Lazio - no a 95 milioni per Milinkovic-Savic' : ROMA - La Lazio ha detto no al Real Madrid che ha offerto 95 milioni per Milinkovic-Savic . Lo riporta oggi lo spagnolo 'Don Balon' secondo cui il centrocampista serbo rimarrà legato ai biancocelesti ...

Contro esodo - via al rientro Dalle ferie per 21 milioni di italiani : Traffico, la situazione in tempo reale su strade e autostrade. Si ricorda che dopo il crollo del ponte Morandi a Genova è...

Innovazioni in agricoltura : arrivano 25 milioni Dalla Regione : Palermo - Ventinove milioni di euro per gli agricoltori siciliani. A metterli a disposizione la Regione attraverso due bandi del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 predisposti dall'assessorato ...

Tari - Dalla prima rata raccolti quasi 20 milioni d'incasso in più : Alla scadenza della prima rata del 31 luglio gli incassi della Tari, la tassa sulla raccolta rifiuti, sono in crescita rispetto alla stessa data dello scorso anno. Per il momento, il tributo comunale ...

Dall'Inghilterra : 'Il Real Madrid offre 220 milioni al Chelsea per Hazard' : LONDRA - Il mercato inglese si è chiuso, ma solo in entrata, e il Chelsea continua a temere per il futuro di Eden Hazard . Stando al 'Sunday Express', il belga resta in cima alla lista dei desideri ...

Ricerca : 740 milioni di Euro Dall’Europa per le Università italiane : Sono 740,3 milioni di Euro i contributi Europei per progetti di Ricerca e innovazione raccolti dalle Università italiane dal 2014 a oggi, il 30% dei circa 2,5 miliardi di Euro di contributi totali erogati al nostro Paese nell’ambito di Horizon 2020 contemplano tra i beneficiari anche imprese, organizzazioni di Ricerca e soggetti pubblici. A rilevarlo è una analisi di ASTER, società della Regione Emilia-Romagna per l’innovazione e la Ricerca ...

Biblioteca nazionale Firenze : 9 milioni di testi - zero archivisti. L’istituto trascurato Dalla politica (e dove a volte pure piove) : Lo stato di emergenza in cui versa la Biblioteca nazionale Centrale di Firenze per carenza di personale e penuria di risorse adeguate alla sua funzione rischia di diventare una condizione di consuetudine. Si acuisce in certi momenti, tra cui l’insediamento di un nuovo governo e quindi di un ministro della Cultura. Gran parte dei più recenti problemi delL’istituto – che dall’ottobre 2008 è dotato di autonomia – deriva dal blocco di concorsi e ...

Napoli - Dalla Regione pronti 20 milioni per ristrutturare il San Paolo : "Destiniamo al San Paolo 20 milioni per rifarlo completamente", ha detto il presidente della Campania De Luca L'articolo Napoli, dalla Regione pronti 20 milioni per ristrutturare il San Paolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Chelsea - arriva Kepa per 80 milioni Dall'Athletic Bilbao : Kepa Arrizabalaga, 37 presenze con l'Athletic Bilbao dal 2016, sta per diventare così il portiere più pagato al mondo davanti ad Alisson Becker che solo pochi giorni fa veniva pagato dal Liverpool 73 ...

Dalla Regione 21 milioni alla città per le bonifiche e Mantova hub : Via alle gare per risanare laghi e aree del polo chimico. Il sindaco: ecco i soldi per demolire il mostro di Catena

Nel mese di lancio God of War ha registrato incassi per 131 milioni di dollari solo Dalle vendite digitali : Durante il suo mese di lancio, l'esclusiva PS4 God of War ha guadagnato 131 milioni di dollari solo in entrate digitali.I dati di vendita, riportati da Wccftech, provengono da una ricerca di mercato ad opera di SuperData, che include anche alcune interessanti curiosità sulle entrate digitali totali dei recenti titoli basati sulla narrativa, tra cui Uncharted 4, The Witcher 3: Wild Hunt e, appunto, God of War del 2018."L'accresciuta enfasi per il ...