Dal parco del Monviso 18 vasche mobili da pascolo per favorire gli allevatori

Travolti Dal torrente Raganello in Calabria - il Parco : “Noi competenti sulla sostenibilità” : Nel “Progetto gole sicure” l’Ente Parco nazionale del Pollino ha svolto attività “finalizzata, relativamente alle sue competenze, alla sostenibilità ambientale attraverso la mitigazione degli effetti della pressione antropica sulle Gole del Raganello”. E’ quanto si sostiene nella relazione che l’Ente Parco ha trasmesso oggi al Ministero dell’Ambiente e al prefetto di Cosenza. La relazione ricorda ...

L'innovativo Parco della scienza di Milano sarà progettato Dallo studio Carlo Ratti Associati : ... ha presentato lo scorso novembre insieme al gruppo leader nel settore delle infrastrutture, LendLease, la proposta di Masterplan del Parco della scienza, del sapere e dell'innovazione. Si tratta di ...

Travolti Dal torrente Raganello - il Presidente del Parco del Pollino : “Lavoreremo al regolamento e al controllo degli accessi alle gole” : Un regolamento condiviso e lo studio di un sistema di controllo degli accessi. Dopo la tragedia del Raganello costata la vita a dieci persone, Domenico Pappaterra, Presidente del Parco Nazionale del Pollino, spiega all’Adnkronos di quali iniziative l’Ente si farà promotore sul fronte della sicurezza. “Stamane – spiega – stiamo lavorando a predisporre un rapporto chiesto dal ministro Costa e all’interno di ...

VIII Festa delle Carni Bianche - nel parco di Villa Gobetti - San Pietro di Morubio - Verona. Dal 22 al 26 agosto - la kermesse celebrerà i ... : Questa Festa celebra uno dei comparti più importanti dell'economia scaligera, che vede la nostra provincia ai vertici del settore, a livello nazionale". Quindi, il sindaco di San Pietro di Morubio, ...

Estate a Pordenone : Dal 22 al 25 agosto tornano Miv e Finger Food Festival al Parco IV Novembre : ... che ospiterà in contemporanea anche il Finger Food Festival, Festival del cibo di strada e dei birrifici artigianali di tutto il mondo. Sono quattro le serate in programma, dal 22 al 25 agosto con ...

Calabria - torrente in piena nel parco del Pollino : 11 morti e 5 dispersi - 23 persone tratte in salvo Dalle gole del Raganello : Stavano facendo canyoning nelle gole del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, quando un’ondata di piena li ha travolti. Almeno 11 persone hanno perso la vita tra i 39 giovani escursionisti. Cinque di loro sono invece ancora dispersi, 23 le persone tratte in salvo. Tra loro anche un bambino, recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco e trasferito nell’ospedale di Cosenza per ipotermia. Si teme però ...

Travolti Dalla piena di un torrente in Calabria : undici morti nel Parco del Pollino : C’è anche una ragazza di 14 anni tra le vittime della tragedia del Raganello, avvenuta lunedì pomeriggio in provincia di Cosenza. Dieci i cadaveri scoperti nel canyon, una persona morta in ospedale. Le ricerche non si fermeranno, mentre sono giunti anche dalle regioni vicine i soccorritori specializzati per le ricerche in questo tipo di contesti....

Calabria - torrente in piena nel parco del Pollino : 10 morti e 6 dispersi - 23 persone tratte in salvo Dalle gole del Raganello : Stavano facendo canyoning nelle gole del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, quando un’ondata di piena li ha travolti. Almeno 10 persone hanno perso la vita tra i 39 giovani escursionisti. Sei di loro sono invece ancora dispersi, 23 le persone tratte in salvo. Tra loro anche un bambino, recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco e trasferito nell’ospedale di Cosenza per ipotermia. Si teme però ...

Calabria - torrente in piena nel parco del Pollino : 9 morti e 7 dispersi - 23 persone tratte in salvo Dalle gole del Raganello : Stavano facendo canyoning nelle gole del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, quando un’ondata di piena li ha travolti. Almeno 9 persone hanno perso la vita tra i 39 giovani escursionisti. Sette di loro sono invece ancora dispersi, 23 le persone tratte in salvo. Tra loro anche un bambino, recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco e trasferito nell’ospedale di Cosenza per ipotermia. Si teme però ...

Calabria - torrente in piena nel parco del Pollino : 8 morti e 5 dispersi - 23 persone tratte in salvo Dalle gole del Raganello : Stavano facendo canyoning nelle gole del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, quando un’ondata di piena li ha travolti. Almeno 8 persone, quattro donne e altrettanti uomini, hanno perso la vita tra i 36 giovani escursionisti. Cinque di loro sono invece ancora dispersi, 23 le persone tratte in salvo. Tra loro anche un bambino, recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco e trasferito nell’ospedale di ...

Travolti Dalla piena di un torrente in Calabria : otto morti e cinque dispersi nel Parco del Pollino : Il bilancio della tragedia di oggi alle Gole del Raganello, dove a causa della piena improvvisa del torrente alcune persone sono state travolte, è di 8 morti, 23 persone salvate e 5 dispersi. Lo ha reso noto la Prefettura di Cosenza. Le vittime sono quattro donne e quattro uomini....

Travolti Dalla piena di un torrente in Calabria : otto morti nel Parco del Pollino : Salgono a otto, al momento, le vittime provocate dalla piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari (Cosenza) in Calabria. Lo riferisce la protezione civile. Gli escursionisti Travolti dall’ondata del fiume sono sedici, alcuni dei quali tratti in salvo, ma potrebbero esserci altri morti causati del maltempo....

Caramanico Terme : incidente in un parco avventura - bimba in ospeDale : Paura a Caramanico Terme, in provincia di Pescara, dove una bambina di quattro anni è rimasta ferita in seguito ad un incidente avvenuto stamani nel parco avventura. La bimba, secondo una prima ricostruzione, stava utilizzando dei gommoni quando, per cause in corso di accertamento, è stata urtata da un altro gommone. Soccorsa dal 118, intervenuto con l’elicottero, è stata trasportata all’ospedale di Pescara. Al momento – ...

La tragedia nel parco del paese : il piccolo Matteo schiacciato al parco Dall'opera di un artista : Giocava con gli amici nel giardino pubblico di Castel d'Ario quando è rimasto schiacciato da uno dei due monumenti girevoli a forma di gigantesca panchina che decoravano l'area verde. E' una vera ...