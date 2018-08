Da venerdì a Città di Castello la Mostra mercato del libro antico

Allerta Meteo arancione a Reggio Calabria domani - venerdì 24 Agosto. Il Comune avvisa i cittadini - ecco i consigli utili : A seguito del “messaggio di Allertamento per possibili precipitazioni intense”, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di Allertamento codice giallo fino alle ore 24:00 di oggi giovedi 23 agosto 2018 e di Allertamento livello arancione, dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00 di domani venerdi 24 agosto 2018, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita i cittadini alla ...

E ancora: i viaggi, le collaborazioni, stralci di vecchi e nuovi spettacoli, i pezzi più popolari fatti in tv, i tentativi di andare al Festival di Sanremo e qualche canzone del suo ultimo disco "...

venerdì 17 AGOSTO PER LE 'CENE IN BORGO' ALLA MARINA DI PORTO MAURIZIO LO ... : ... Parafarmacia Del Borgo Via Scarincio 106 Estetica Del Borgo Via Sant'Antonio 11 I locali del Borgo proporranno spettacoli live e animazione nelle proprie location per rendere ancora più ...

venerdì 10 AGOSTO A DIANO CALDERINA IL CONCERTO DEL 'DUO ZUNINO' - SABATO 11 ... : ... iniziativa promossa dalla Confcommercio in un centro cittadino che, tra proposte d'acquisto e spettacoli, coinvolgerà turisti e residenti da mattina a tarda sera. Un mare di occasioni, una festa di ...

'CENE IN BORGO' - venerdì 10 AGOSTO ALLA MARINA DI PORTO MAURIZIO ANIMAZIONE - ... : Borgo MARINA è lieta di presentare una Cena in Borgo innovativa, ricca di spettacoli contenuti. Nella serata di VENERDÌ 10 AGOSTO , Borgo MARINA ospiterà ANIMAZIONE e musica, danza e artisti di strada che affolleranno il borgo, per farvi vivere un'esperienza straordinaria.

venerdì 3 AGOSTO 'LE CENE IN BORGO' ALLA MARINA DI PORTO MAURIZIO E LO SPETTACOLO ... : ... Parafarmacia Del Borgo Via Scarincio 106 Estetica Del Borgo Via Sant'Antonio 11 Rivamare Outlet Piazza MARINAi Borgo MARINA I locali del Borgo proporranno spettacoli live e animazione nelle ...

Caldo record domani in Italia - bollino rosso in 18 città. Temporali da venerdì : ROMA - La giornata del grande Caldo sarà domani: è giovedì 2 agosto il picco di questa settimana di temperature torride su tutta l'Italia. domani infatti è codice rosso per 18 città: Bologna, Bolzano, ...

Caldo record domani in Italia - bollino rosso in 18 città. Temporali da venerdì : L'emergenza riguarderà tutta l'Italia, soprattutto al Centro-Nord, allerta massima da Verona a Campobasso. Nel fine settimana temperature in calo di qualche grado, possibilità di pioggia e grandine

LA NOTTE DEL COCOMERO 2018 Rione San Giacomo " Città di Castello venerdì 27 luglio 2018 : ...manifestazione è del tutto gratuita! Vi aspettiamo quindi a quella che si preannuncia essere la NOTTE più sfiziosa e golosa dell'estate per riscoprire assieme il dolce gusto del COCOMERO! Spettacoli ...

LANCIANO : VENERDI' 20 LUGLIO TORNANO IL "PREMIO DONNA BONTA' CITTA' DI LANCIANO" E IL "PREMIO DONNA PIU'". - Abruzzo in Video : ... della cultura, dello spettacolo, della politica, dell'economia. Per SOLIDARIETA' E TERRITORI interverranno tre donne presidenti delle Pro Loco di Val di Sangro-Atessa, Fara San Martino e San Martino ...