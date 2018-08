Da Regione 6 | 7 milioni di euro per un turismo destagionalizzato ' Diventare prima meta

Crollo Ponte Genova : la Regione chiede altri 30 milioni al Governo : Ammonta a 30 milioni la richiesta che Regione Liguria ha avanzato al Consiglio dei ministri. “Si tratta di una cifra legata sempre alla fase della gestione dell’emergenza”, ha spiegato il governatore Giovanni Toti, nel punto stampa insieme al presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. “Non stiamo ancora parlando di una fase di ricostruzioni – dice Toti – Sono soldi che, ...

Innovazioni in agricoltura : arrivano 25 milioni dalla Regione : Palermo - Ventinove milioni di euro per gli agricoltori siciliani. A metterli a disposizione la Regione attraverso due bandi del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 predisposti dall'assessorato ...

Crollo ponte Genova : Regione Liguria - 5 milioni interventi urgenti : La richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza nazionale per Genova avanzata dalla Regione Liguria alla presidenza del Consiglio per affrontare il Crollo del ponte autostradale Morandi ammonta a 5 milioni di euro di interventi urgenti: lo ha reso noto l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone in un punto stampa insieme al capo della Protezione civile Angelo Borrelli e al presidente della Regione Liguria ...

Regione - in arrivo 7 milioni per i Comuni siciliani : Regione, in arrivo 7 milioni per i Comuni siciliani. Armao: “Sono il frutto dei criteri innovativi della Finanziaria”. Grasso: “Fondi anche ai Borghi

Gli assessori regionali Raffaele Paci e Virginia Mura hanno presentato ad Ottana il Piano di investimenti della Regione da 16 - 4 milioni di ... : ... un Contributo economico una tantum a compensazione della ridotta rioccupazione successiva al licenziamento, la Partecipazione ad interventi di politica attiva del lavoro, l'Impiego nei cantieri ...

Napoli - dalla Regione pronti 20 milioni per ristrutturare il San Paolo : "Destiniamo al San Paolo 20 milioni per rifarlo completamente", ha detto il presidente della Campania De Luca L'articolo Napoli, dalla Regione pronti 20 milioni per ristrutturare il San Paolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Da Regione Siciliana 8 milioni per promuovere vini all'estero : Roma, 8 ago., askanews, - Otto milioni di euro per la promozione dei vini siciliani sui mercati esteri. Lo prevede il bando predisposto dalla Regione Siciliana e pubblicato sul sito dell'assessorato ...

Dalla Regione 21 milioni alla città per le bonifiche e Mantova hub : Via alle gare per risanare laghi e aree del polo chimico. Il sindaco: ecco i soldi per demolire il mostro di Catena

Vitalizi - la Toscana all’avanguardia nel taglio. Ma c’è rischio ricorsi e la Regione accantona 2 milioni per i risarcimenti : Il presidente della Camera Roberto Fico, alfiere della guerra ai Vitalizi, potrebbe dare uno sguardo alla Toscana per non inciampare in corsi e ricorsi. Nella Regione guidata da Enrico Rossi è stata dichiarata guerra alla “pensione” dei consiglieri regionali, ma il cammino è lastricato di possibili battaglie giudiziarie. “Noi in fatto di sobrietà politica e di lotta ai Vitalizi siamo stati i primi in Italia”, ama ripetere il governatore in ogni ...

Regione - agricoltura : 34 milioni di euro per il ricambio generazionale nei campi : ... +101; + 4,8% sullo stesso periodo del 2017, , in controtendenza rispetto all'andamento generale dell'economia ". Un ritorno alla "terra" certificato anche dal trend dell'intero 2017, che ha chiuso ...

Ricostruzione post-sisma - atti illegittimi : Regione chiamata a pagare contributi per milioni di euro : Ai cittadini che avevano i requisiti per ottenere i fondi, ma che sono stati esclusi dalla graduatoria del 2014. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello dell'ente, confermando la sentenza del Tar ...

Integrazione socio-lavorativa dei detenuti : la Regione stanzia 4 milioni : Quattro milioni di euro stanziati dalla Regione Campania per l'Integrazione socio-lavorativa dei detenuti sia adulti che minori. Le graduatorie pubblicate oggi sul BURC , Bollettino Ufficiale Regione ...

Shuttle da rivedere : sì della Regione. Il ministro : 'Penale da due milioni e mezzo' : BRINDISI - La Regione Puglia viaggia sulla stessa linea del Comune di Brindisi rispetto allo Shuttle: il progetto va rivisto e corretto per consentire il collegamento su binari e non più su gomma con ...

Regione Campania - 4 milioni stanziati per il recupero dei detenuti minori e non : Ben quattro milioni di euro stanziati dalla Regione Campania per l'integrazione socio-lavorativa dei detenuti sia adulti che minori. Le graduatorie pubblicate oggi sul BURC , Bollettino Ufficiale ...