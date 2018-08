“Curling Night in America” | le tre formazioni azzurre impegnate negli Stai Uniti

sportfair

: l’Italia al tavolo dei grandi???? - senga150215 : l’Italia al tavolo dei grandi???? -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Le tre– maschile, femminile e doppio misto –da oggiStatinel prestigioso quadrangolare che apre la stagione 2018-19 e che li vedrà affrontare i padroni di casa, il Giappone e la Cina Parte in grande stile la stagione 2018-19 del curling italiano. Dopo una splendida annata olimpica, gli azzurri tornano sul ghiaccio a Chaska, in Minnesota (Stati), per la prestigiosissima “Curlingin America“, la tre giorni a stelle e strisce che sostituisce nel calendario tricolore il tradizionale appuntamento svizzero di fine agosto del Baden Masters. Il torneo americano, in forma di quadrangolare, si svolgerà da oggi, 27 agosto, fino a mercoledì 29 compreso: alla competizione, giunta alla sua quarta edizione, l’Italia partecipa per la prima volta nella sua storia. Gli azzurri hanno infatti ricevuto un ...