Crollo Ponte Genova | Toninelli | “Non lo ricostruirà chi lo ha fatto crollare”

meteoweb.eu

: 'La famiglia perbene Benetton dopo il crollo del ponte #Morandi a #Genova è costretta a subire l’attacco dei brutti… - beppe_grillo : 'La famiglia perbene Benetton dopo il crollo del ponte #Morandi a #Genova è costretta a subire l’attacco dei brutti… - RaiNews : Esclusiva Rainews24 - #Genova: uno dei 16 sopravvissuti al crollo di #ponteMorandi è stato salvato dai Vigili del F… - Mov5Stelle : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, @DaniloToninelli, riferisce sul crollo del ponte Morandi di Genov… -

(Di lunedì 27 agosto 2018) “IlMorandi non lo faremo ricostruire da chi lo hacrollare”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilorispondendo in audizione. “Il dato non e’ tanto la nazionalizzazione si’ o nazionalizzazione no. L’A10 e’ una infrastruttura costruita con soldi pubblici degli italiani che non ne hanno giovato ma ne ha beneficiato un privato. Quindi la nazionalizzazione, mi sembra evidente, e’ un percorso assolutamente dovuto e doveroso, prima per le vittime e poi per tutti gli italiani che li hanno messi”. Prosegue Danilo, replicando nel corso dell’ audizione nelle commissioni riunite Ambiente di Camera e Senato suldelMorandi a. L'articolo: “Non lochi lo hacrollare” Meteo Web.