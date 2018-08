Crollo Genova | oggi sopralluogo nuovi membri commissione Mit

Crollo ponte Genova : oggi sopralluogo della nuova commissione MIT : “Abbiamo chiarito i rispettivi ambiti di competenza, quindi che cosa la commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può fare di sua iniziativa senza chiedere a noi alcuna autorizzazione. Abbiamo avuto un proficuo scambio di informazioni“: lo ha dichiarato il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi al termine della riunione odierna a palazzo di Giustizia a cui hanno partecipato i magistrati che si ...

Crollo ponte di Genova - la vignetta di Charlie Hebdo : Il periodico francese di satira Charlie Hebdo ha dedicato la sua copertina alla recente cronaca e alla politica interna italiana associando l’immagine del Crollo del ponte Morandi di Genova all’attenzione del governo di Giuseppe Conte e del ministro degli interni Matteo Salvini al problema dell’immigrazione. Due punti caldi nell’attuale discussione tra forze di governo e opposizione che dividono nettamente l’opinione pubblica. Nella ...

Crollo ponte Genova - Autostrade pubblica on line la convenzione con il ministero dei Trasporti : La società Autostrade per l'Italia pubblica on line, rendendo «pubblico e accessibile a tutti i cittadini», il testo della convezione in essere con il ministero delle...

Crollo ponte Genova : i vigili del fuoco al lavoro per liberare il greto del Polcevera : In corso a Genova, nella zona interessata dal Crollo del ponte Morandi, il recupero dei reperti per liberare il greto del Polcevera. Le operazioni dei vigili del fuoco procedono anche in base alle indicazioni della Procura. L'articolo Crollo ponte Genova: i vigili del fuoco al lavoro per liberare il greto del Polcevera sembra essere il primo su Meteo Web.

Crollo ponte Morandi a Genova : ridimensionata la zona rossa : Firmata ieri sera la nuova ordinanza che ridimensiona la zona rossa sotto ponte Morandi a Genova: di conseguenza tornano agibili aree dello stabilimento Ansaldo Energia, che si trovano sotto il moncone ovest del viadotto. Nell’ordinanza sono stati previsti lavori di pannellatura della palazzina uffici sul lato sud, con impalcature alla struttura, e l’inibizione dell’ingresso sud dello stabilimento. Sul fronte viabilità ...

Crollo Ponte Genova - un sopravvissuto : “Qualcuno deve pagare” : “Qualcuno deve pagare. Parliamo di un Ponte che viene usato da migliaia di persone. Ora dicono addirittura che quello che è rimasto in piedi è più marcio di quello che e’ venuto giù”. Lo ha detto dal letto dell’ospedale, intervistato da Rainews Gianluca Ardini, uno dei sopravvissuti al Crollo. “Vorrei incontrare il vigile del fuoco che mi ha salvato la vita. Se non mi avesse trovato non so quanto avrei ...

Crollo ponte Genova : stabile il ferito 34enne ricoverato a Villa Scassi : Le condizioni del ferito ancora ricoverato all’Ospedale Villa Scassi a Genova per il Crollo del ponte Morandi sono stabili, secondo quanto reso noto dall’Asl3: la persona ferita è un uomo di 34 anni ricoverato nel reparto di ortopedia. Il numero dei feriti ancora ricoverati è calato ieri dopo che è stata dimessa una paziente curata nella stessa struttura. In totale i ricoverati sono: quattro all’ospedale San Martino, uno al ...

Crollo Genova - Di Maio : convinti di nazionalizzazione Autostrade : Roma, 26 ago., askanews, - Per il vicepremier Luigi Di Maio, il viadotto Morandi a Genova "non lo può ricostruire Autostrade. Al massimo Autostrade ci mette i soldi, ma lo deve fare un'azienda di ...

Crollo ponte Morandi Genova : i lavori di demolizione al via i primi giorni di settembre : La demolizione del ponte Morandi a Genova dovrebbe cominciare i primi di settembre, secondo quanto annunciato dal sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi. Quanto alla tecnica che verrà usata, sembra si andrà verso “un mix tra l'utilizzo di microcariche esplosive e smontaggio”.Continua a leggere

Crollo ponte Genova : termina l’allerta meteo - riprende la rimozione delle macerie : terminata l’allerta meteo in Liguria, sono riprese a Genova le operazioni di rimozione delle macerie del ponte Morandi, crollate nel greto del torrente Polcevera. Su posto anche i tecnici della procura che repertano i detriti alla ricerca di elementi utili per le indagini. Interdetta tutta l’area area rossa (lato est del viadotto) dove vige il divieto per gli sfollati di entrare nelle case a recuperare i propri effetti personali, ...

Ponte Morandi - cosa può insegnare all’ingegneria il Crollo di Genova : Nel mondo molti sono stati i casi, anche recenti, di “man-made disasters”. Parecchi hanno coinvolto i ponti, protagonisti della storia dell’umanità fino a diventare un simbolo degno di comparire sulle banconote europee, ma anche strumenti diabolici secondo le più diverse mitologie. Come scrisse Anita Seppilli – Sacralità dell’acqua e sacrilegio dei ponti (Sellerio, 1977) – l’asservimento dei fiumi ha profonde implicazioni ...

Crollo ponte Genova : l’abbattimento dovrà “salvaguardare le possibili fonti di prova” : “Se mi dicono che c’e’ un rischio per l’incolumita’ pubblica allora d’accordo, non fermero’ ne’ ostacolero’ in alcun modo i lavori per l’abbattimento del ponte, altrimenti si vedra’, si valutera’ ogni passaggio con l’aiuto dei nostri consulenti“: lo ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera il procuratore di Genova Francesco Cozzi, in merito al ...