Crollo Genova | Di Maio | trasparenza Autostrade fuori tempo massimo

Crollo Genova - Toti : auspico demolizione monconi entro Natale : Genova, 27 ago., askanews, - 'Auspicabilmente'. Così Giovanni Toti, governatore della Liguria e commissario per l'emergenza dopo il Crollo di Ponte Morandi a Genova, ha risposto ad un giornalista che ...

Crollo Genova - Delrio - Pd - : da Toninelli nessuna proposta : Roma, 27 ago., askanews, - 'Noi oggi ci aspettavamo un avanzamento nella verità dei fatti, ci aspettavamo soprattutto per i genovesi una serie di proposte, una legge speciale per Genova, un decreto ...

Ponte Morandi - Toninelli : “Il Crollo di Genova non è tragica casualità. Convenzioni? Montagne di profitti e leggi sbagliate” : Il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in audizione alle commissioni riunite VIII di Camera e Senato in seguito al crollo del Ponte Morandi a Genova non crede alla casualità: “Il crollo di Genova non è dovuto a una tragica casualità. La prima vera grande opera di cui ha bisogno questo Paese è un imponente e organico piano di manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro territorio e delle nostre infrastrutture esistenti. ...

Crollo a Genova - Toninelli alla Camera : <br>"Rivedremo tutte le concessioni" : 16.40 - Il governo di Giuseppe Conte farà di tutto per rivedere integralmente il sistema delle concessioni e degli obblighi convenzionali. Lo ha riferito Toninelli, precisando che per ogni concessione verrà valutato "se l’interesse pubblico sia meglio tutelato da forme di nazionalizzazione oppure dalla rinegoziazione dei contratti in essere in modo che siano meno sbilanciati a favore dei concessionari".Nel corso della lunga audizione alla ...

Crollo Genova - Ferrazza : non pesa revoca ma tragicità eventi : Genova, 27 ago., askanews, - 'Non è la revoca a pesare, è la tragicità degli eventi che lascia un segno importate. La revoca è stata adottata anche con parole di riconoscimento da parte del ministro ...

Crollo Genova - Patuanelli - M5s - : da Toninelli parole importanti : Roma, 27 ago., askanews, - 'Le parole del ministro Toninelli nell'audizione di oggi ci confermano il cambio di sistema al Mit dopo 20 anni di subordinazione dell'interesse pubblico ai privati. Come ha ...

Crollo a Genova - Toninelli alla Camera : <br>"Bisogna smettere di inseguire le emergenze" : 15.45 - A proposito delle cause del Crollo di ponte Morandi, Toninelli - e quindi il governo di Giuseppe Conte - non ha dubbi:Il Crollo di Genova non è dovuto a una tragica casualità, ma conferma drammaticamente quello che questo Governo e questo Ministero hanno sostenuto fin dal loro insediamento. La prima vera grande opera di cui ha bisogno questo Paese è un imponente e organico piano di manutenzione ordinaria e straordinaria.La soluzione, ...

Crollo ponte Morandi a Genova - procura : lavori di abbattimento subito dopo l’autorizzazione : L’abbattimento totale o parziale dei monconi di ponte Morandi a Genova dovranno avvenire “all’indomani dell’eventuale autorizzazione ed essere già pronte perché non che si crei una situazione di limbo temporale in cui c’è un dissequestro e non c’è chi deve fare le cose“: lo ha spiegato il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi in riferimento alle indagini sul Crollo del viadotto, dopo la riunione ...

Crollo ponte Genova - Autostrade pubblica on line la convenzione con il ministero dei Trasporti. Toninelli : trasparenza dopo 20 anni : La società Autostrade per l'Italia pubblica on line, rendendo «pubblico e accessibile a tutti i cittadini», il testo della convezione in essere con il ministero delle...

Crollo Genova - Procura : demolizione ponte subito dopo nostro ok : Genova, 27 ago., askanews, - Le operazioni di abbattimento totale o parziale dei due monconi di ponte Morandi dovranno avvenire 'all'indomani dell'eventuale autorizzazione ed essere già pronte perché ...

Crollo Genova - Procura : acquisiamo corrispondenza Mit-Autostrade : Genova, 27 ago., askanews, - 'Questo tipo di documentazione è in fase di acquisizione attraverso la Guardia di Finanza. Verosimilmente verrà fatto nei prossimi giorni anche per capire quale ...

Crollo Genova - da Autostrade aiuti economici anche per imprese : Roma, 27 ago., askanews, - Autostrade per l'Italia si farà carico anche delle esigenze economiche di commercianti, artigiani e imprenditori colpiti dalla tragedia di Genova che hanno le loro attività ...