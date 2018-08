CR7 e la Joya in panca Ma è la vecchia Signora

ilgiornale

(Di lunedì 27 agosto 2018) Che Juventus è? Madama ha ricominciato esattamente da dove aveva lasciato. Prende a sportellate gli avversari e questi, prima o poi, crollano a terra. Tra titolari e riserve (riserve?) qualcuno che tira fuori un gol lo trova sempre. La qualità non manca e stile vincente non si cambia. Però ora c'è Cristiano Ronaldo e ogni partita si aggiorna il suo ruolino di marcia. Prima partita: zero gol; seconda partita: zero gol. Fa parte del gioco, non è da questi particolari che si giudica un giocatore che, tra l'altro, passa la domenica dopo la partita in palestra a faticare. Più che suo il problema è della Juventus e di Max Allegri. La Juventus che gioca come sempre, come se Ronaldo fosse uno dei tanti è un po' strana. Un anno fa le discussioni sui bianconeri poco brillanti e sul Napoli pirotecnico lasciavano il tempo che trovavano. La forza della Juventus è sempre stata la parità di genere tra ...