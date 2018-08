Corona si mette a nudo con Photoshop

vanityfair

(Di lunedì 27 agosto 2018) Specializzato nel cogliere i personaggi famosi in momenti privati e imbarazzanti, Fabrizioquesta volta si è dedicato le medesime attenzioni. Eccolo, infatti, in una foto pubblicata da lui stesso sul profilo Instagram @fabrizioreal dove apparein cucina mentre legge delle riviste. Ai suoi piedi il cane che ha ispirato il testo del post: «Vita da cani…». Anche se sarebbe meglio dire vita con…. LEGGI ANCHENina Moric e la pace con: «Di nuovo uniti per nostro figlio» Infatti, tra i follower di, in molti hanno puntato il dito verso presunti errori di fotoritocco. Ad attirare l’attenzione dei più arguti sono soprattutto i mobili della cucina che curvano in modo sospetto all’altezza del suo petto. Per snellire il torace, Fabrizio avrebbe modificato alcune linee verticali, molto visibili proprio grazie ai mobili sullo ...