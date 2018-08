Congo | milioni vittime Ebola e violenze

ONU : in Congo milioni di persone schiacciate tra Ebola e violenze : L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha lanciato l’allarme: milioni di persone nella Repubblica Democratica del Congo sono schiacciate tra la recrudescenza dell’epidemia di Ebola e le violenze della guerra in corso. La popolazione è costretta a fuggire: sarebbero già oltre mezzo milione quest’anno gli abitanti che hanno abbandonato la propria terra. L’Agenzia ONU per i rifugiati ha sollecitato urgentemente ...