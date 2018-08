Concorso Marine Litter Art di Marevivo | prorogata la scadenza del bando

Marine Litter Art : al via la seconda edizione del Concorso di Marevivo : Il concorso ideato dall’Associazione Ambientalista Marevivo come strumento di sensibilizzazione per fronteggiare la grande emergenza del nostro mare: l’inquinamento provocato dall’abbandono dei rifiuti. La Trash Art scelta come arte del recupero di oggetti quotidiani destinati alla discarica ed utilizzata come veicolo di un messaggio che vuole fare emergere l’attenzione su un problema di grandi dimensioni e nel contempo sollecitare l’estro ...