Con Talking Hands la lingua dei segni si trasforma in voce

Pronti a disinnescare bombe in compagnia? Keep Talking and Nobody Explodes è in arrivo su Console la prossima settimana : Il particolare gioco rompicapo cooperativo Keep Talking and Nobody Explodes sta per arrivare anche su console la prossima settimana.Come riporta Dualshockers, il gioco è stato inizialmente pubblicato su una miriade di diversi dispositivi compatibili con VR e Steel Crate Games aveva annunciato in precedenza che il suo titolo sarebbe arrivato su console a giugno. Ora, attraverso un post sull'account Twitter ufficiale dello sviluppatore, è stato ...

Arrestato per stalking 44enne nel chietino. Non si rassegnava a fine relazione Con vittima : Chieti - vittima di comportamenti violenti da parte dell'uomo con cui aveva avuto una relazione, una giovane di Francavilla al Mare (Chieti) si è rivolta alla Polizia per denunciare l'uomo, un 44enne pescarese, che le aveva reso la vita un inferno e che è stato Arrestato con l'accusa di atti persecutori, e posto ai domiciliari presso la propria residenza, in attesa dell'udienza di convalida. La vittima si è ...

Milano : un anno di stalking Contro la ex - arrestato dalla polizia : Milano, 28 lug. (AdnKronos) – La polizia di Milano ha arrestato un uomo di 52 anni che non accettava la fine della relazione con la sua ex compagna ed era diventato il suo stalker. Il 52enne la seguiva, aggredendola spesso davanti al figlio, ai vicini di casa e ai colleghi di lavoro. La situazione era diventata a tal punto insostenibile che la donna viveva in uno stato di ansia costante, senza riuscire a dormire la notte. La denuncia ...

Lecce - badante licenziata perché innamorata dell'anziano : arriva la Condanna per stalking : In Italia vivono molti anziani. Quelli non autosufficienti vengono solitamente accuditi dai parenti o dalle badanti. La cronaca ha spesso riportato casi di anziani invaghiti delle giovani badanti, di soggetti attempati che hanno lasciato tutti i loro beni alle donne che si prendevano cura di loro. Da Lecce arriva una storia sui generis che vede protagonisti una badante polacca ed un anziano, rispettivamente di 56 e 88 anni. La prima si era ...

Stalking a una suora per vendetta - chiesi due anni di Condanna per un preside : Può essere Stalking anche la petulanza con cui un sindacalista denuncia problemi inesistenti in un istituto religioso. E dunque anche le suore possono essere vittime di Stalking. E per Stalking non si ...

Stalking Contro il cugino : arrestato : arrestato per Stalking sul cugino. I Carabinieri della Stazione di Subbiano hanno proceduto all'arresto di un 49enne, perché colto in flagranza di reato di Stalking nei confronti di un suo cugino. ...

Fischietto per svegliare i vicini e cucina allagata : biologa a processo per stalking Condominiale : Un inferno durato due anni. Per i residenti del condominio Stella in via Mangili, a Bergamo, la vita era diventata impossibile: rumori molesti che impedivano di addormentarsi la notte, il suono di un ...