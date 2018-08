Come funziona il tribunale dei ministri (che ha la tendenza ad archiviare) : L’articolo 96 della Costituzione italiana parla chiaro: “Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale". Una procedura farraginosa che ora potrebbe ...

Tumori e immunoterapia : ecco Come funziona la terapia con recettore antigenico chimerico delle cellule T [INFOGRAFICA] : Quest’oggi la Commissione europea ha concesso l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio per axicabtagene ciloleucel come trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL, diffuse large B cell lymphoma) e con linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B (PMBCL, primary mediastinal B-cell lymphoma) – entrambi recidivanti o refrattari – dopo due o più linee di terapia sistemica. Tale Autorizzazione è valida nei ...

Car-T - il primo “farmaco” antitumorale/ Come funziona la nuova terapia con cellule e a chi è rivolta : Car-T , il primo “farmaco” antitumorale: Come funziona la nuova terapia con cellule e a chi è rivolta. Le ultime notizie: via libera alla commercializzazione in Europa(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 12:08:00 GMT)

Xiaomi Smart Home - Come funziona il sistema smart home più accessibile sul mercato - : I prezzi come potrete notare sono molto al di sotto di quelli di altri dispositivi basati su Zigbee grazie alla politica molto aggressiva sugli sconti e all'acquisto diretto attraverso i rivenditori ...

Salvini indagato - ecco Come funziona il Tribunale dei ministri : Il ministo dell'Interno, Matteo Salvini, è stato iscritto nel registro degli indagati dal procuratore di Agrigento nell'ambito dell'inchiesta sul caso Diciotti insieme al capo di gabinetto del ministro. L'ipotesi è sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio. Ma come funziona il Tribunale dei ministri che seguirà l'iter giudiziario del vicepremier?Innanzitutto, il Tribunale dei ministri è un collegio costituto presso il Tribunale ...

Smart TV : Come funziona : Nonostante questi prodotti tecnologici abbiano letteralmente invaso le nostre abitazioni, non sono in molti, soprattutto se non più teenager, a sapere come funziona una Smart TV. Questa tecnologia, che ci permette di godere dei nostri programmi preferiti comodamente seduti sul divano, si è infatti notevolmente evoluta nel corso del tempo. Dagli enormi televisori a tubo catodico infatti, che siamo sicuri molti di voi ricorderanno, siamo passati ...

Come funziona il Tribunale dei ministri - l'organo che deciderà sul caso Salvini : Nell'aprire l'indagine a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini, la Procura di Agrigento ha comunicato di aver trasmesso "doverosamente i relativi atti alla competente Procura di Palermo per il successivo inoltro al Tribunale dei ministri del capoluogo". I reati contestati sono sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale. Non sarà quindi la Procura di Agrigento a prendersi cura del caso, ma il Tribunale dei ministri. ...

Esenzione bollo auto storiche : Come funziona regione per regione : Per le auto con più di 20 anni di storia le regole sul pagamento del bollo cambiano in base alla regione di residenza...

«La storia siamo noi». Come funziona il marketing dei brand vintage : C’è chi, Come la Cedrata Tassoni, resta «fedele alla linea» e chi, Come Buondì Motta, gioca a spiazzare l’opinione pubblica coniugando campagne tradizionali e social network. C’è chi, Come il gruppo BasicNet, acquisisce e rilancia marche nobili della moda e chi, Come Amaro Lucano, si divide tra instant marketing ed edizioni limitate. I marchi che hanno fatto la storia si misurano con l’epoca del web. Seguendo ...

Come funziona il software che controlla le condizioni del tunnel del Monte Bianco : Sono in media 5.000 i veicoli che ogni giorno percorrono il tunnel del Monte Bianco. Ci si preocupa di garantire la sicurezza delle migliaia di persone che si infilano in 11,6 chilometri di galleria, specie dopo che il didastro del Ponte Morandi a Genova e lo stesso rogo del 24 marzo 1999 nel tunnel, costato la vita a 39 persone hanno messo in evidenza l'importanza di un monitoraggio costante. Il tunnel del Monte ...