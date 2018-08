Come evitare le distrazioni al lavoro | 4 consigli per rimanere concentrati

Sos scottature solari : Come evitare le odiose spellature : L’esposizione indiscriminata e prolungata al sole, specie se senza protezione con la giusta crema solare, non è mai una buona idea, e quasi sempre ha l’effetto immediato di procurarci una brutta scottatura, o eritema solare. Si tratta di una vera e propria ustione che va a danneggiare la nostra pelle, e che non può non lasciare conseguenze, rovinando anche l’abbronzatura e causando un colorito disomogeneo e soprattutto ...

“Non così!”. Come usare la crema solare : gli errori da evitare al mare o piscina : La settimana di ferragosto è in arrivo e l’Italia è pronta a fermarsi per godere appieno della tintarella. Attenzione, però. Perché il sole non è poi così tanto amico della pelle umana: esporsi oltremodo ai raggi ultravioletti può causare l’origine di macchie da tenere sempre sotto controllo. Le scottature, infatti, possono comportare la nascita di nei e melanomi della pelle. Per evitare ciò c’è la crema solare: questo ...

VACANZE ESTIVE 2018/ Come evitare le 'fregature' nelle offerte last minute : VACANZE ESTIVE 2018. In tanti hanno voglia di partire, magari sfruttando un'offerta last minute. Come evitare brutte sorprese? LORENZO DORNETTI.

VACANZE ESTIVE 2018/ Come evitare le "fregature" nelle offerte last minute : VACANZE ESTIVE 2018. In tanti hanno voglia di partire, magari sfruttando un'offerta last minute. Come evitare brutte sorprese? LORENZO DORNETTI ce lo spiega(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 06:08:00 GMT)BITCOIN/ Il segreto del successo sta tutto nel cervello, di L. DornettiIL SUD GIÀ E NON ANCORA/ Perché oggi i meridionali scappano nel Regno Unito?, di M. Murano

Bollette - la fine della «tutela» : ecco Come evitare trappole nella giungla delle tariffe : Le cose da sapere prima di decidere ed evitare le trappole. L’aiuto per il confronto delle tariffe del portale www.prezzoenergia.it dell’Authority. Il 41% delle famiglie (pari a 11,8 milioni di utenze domestiche) ha abbracciato la concorrenza

Montagna - Soccorso alpino : “Come evitare rischi di temporali e fulmini” : Nei prossimi giorni sulle montagne italiane sono previsti isolati, ma violenti, temporali. Considerata la stagione turistica e la forte frequentazione degli itinerari escursionistici e alpinistici, il Soccorso alpino vuole quindi sensibilizzare tutti i frequentatori della Montagna ad un approccio molto prudente al maltempo, invitando a pianificare le escursioni controllando il meteo locale, consultando i bollettini ufficiali delle istituzioni ...

Pericolo dispensa durante le vacanze : Come evitare spiecevoli infestazioni : Appena aumentano le temperature il rischio di infestazioni da insetti nel cibo è sempre dietro l’angolo.Quando poi partiamo lasciano le dispense con cibo non controllato, i rischi aumentano e le provviste diventano vittime delle tignole, più comunemente chiamate farfalline del cibo, pronte ad infestare non solo i cibi secchi. Così al rientro delle vacanze ritroviamo le antipatiche farfalline aggirarsi per casa e da li la ...

Crema solare : Come applicarla in modo corretto ed evitare danni alla pelle : Estate, mare, Sole e Crema solare con elevato fattore di protezione per mettere al sicuro la pelle da malattie anche gravi come il cancro. Eppure, sappi che hai sempre sbagliato il modo in cui applichi la protezione solare e questo ti mette a rischio, ecco perché e come dovresti applicarla. Crema solare: va applicata in modo corretto Un nuovo studio ha scoperto che molti di noi applicano la protezione solare in modo scorretto ottenendo solo il ...

Pensioni - occhio ai contributi : Come evitare di perderli : La prescrizione indica l'estinzione di un diritto qualora il titolare non lo eserciti entro i termini previsti dalla legge. Un intervallo di tempo che può variare in base ai casi, arrivando anche a 'soli'...

Cancro al colon - il secondo tumore più diffuso : da cosa si riconosce - chi colpisce - Come si può evitare : C'è un male che uccide 610mila persone all'anno nel mondo. Il Cancro al colon-retto, spiega il professor Gianni Milito su Dagospia, è la seconda neoplasia più diffusa e dalle cause ancora poco chiare: incidono sicuramente sul'insorgenza del tumore "una dieta povera di fibre (verdure e frutta), il fu

Pediatra : “Pannolino a 3 anni? E’ Come il tablet - per evitare l’impegno” : “E’ vero, l’estate è il momento ideale per togliere il pannolino: non c’è freddo e i bimbi possono girare nudi in casa o solo con le mutandine, mentre prendono confidenza con il vasino. Spesso però molti genitori oggi rinviano questa operazione, così troviamo bimbi con il pannolino anche a 3 anni: all’origine c’è un meccanismo simile a quello che scatta nel mettere in mano al piccolo un tablet per tenerlo ...

Il caso migranti/ Come evitare l'inferno e le ipocrisie sulla Libia : Se dovessimo basarci solo sui freddi numeri, dovremmo concludere che il problema degli sbarchi è stato quasi completamente risolto. Fatto 100 il numero medio di arrivi nel periodo anteriore alle '...

C’è a chi piace l’abbronzatura «atomica» : Come evitare eritemi e scottature : Sono la generazione di riferimento del momento, ma in fatto di protezione solare, per questa volta, forse è meglio lasciarli perdere. Almeno in Italia. Secondo una ricerca condotta da eDreams, l’agenzia di viaggi leader in Europa, i «nostri» Millennial sembrano essere fan dell’abbronzatura «atomica»: solo poco più della metà di loro (59%) utilizza un fattore medio di protezione. Un dato preoccupante perché lo studio evidenzia anche come i ...

Allergie alimentari - Come evitare pericoli : Stroncata da un'allergia alimentare. E' finita in tragedia a Pisa una cena al ristorante tra amici. Chiara Ribechini, 24 anni che avrebbe compiuto il 29 luglio, è morta domenica sera per uno shock ...