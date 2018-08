Come disdire l’abbonamento DAZN su iPhone e iPad

chimerarevo

(Di lunedì 27 agosto 2018) Avete provato, ma vi siete accorti che il servizio offerto non fa per voi?è sicuramente l’applicazione più discussa del momento, sia nel bene che nel male. Per chi non lo sapesse, si tratta di un servizio di video streaming online di eventi sportivi. Essa ha fatto parlare di sé per l’offerta molto conveniente e per il pacchetto di contenuti di cui è possibile usufruire. Infatti, la piattaforma di web streaming vi consentirà di guardare Serie A e Serie B a un costo veramente contenuto. Se non siete rimasti soddisfatti del servizio offerto, è possibilel’abbonamentosuin tutta tranquillità con pochi e semplici passaggi.l’abbonamentosuIl canone mensile dell’abbonamento ammonta a 9,99 euro al mese ed è possibile usufruire di un mese di prova gratuito, in modo da provare il servizio senza costi ...