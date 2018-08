Colto da un malore sulla sua Vespa | nulla da fare per un 70enne a Cazzago

Ciclista Colto da malore e portato all'ospedale in condizioni critiche : Ciclista colto da malore, arriva l'elisoccorso Stava pedalando in via Confetteria lungo il Naviglio Grande quando è stato colto da un malore. L'uomo, 72 anni, è finito a terra ed è stato soccorso da ...

Colto da malore mentre fa il bagno - muore annegato un uomo : LECCE - Il malore non gli ha lasciato scampo. Gli operatori del 118, intervenuti con un'ambulanza da Casalabate e un'auto medica da Lecce, hanno tentato a lungo ma invano di rianimarlo, per lui però ...

Marittimo Colto da malore in rada : la Guardia costiera lo soccorre : BRINDISI - Un Marittimo colto da malore è stato soccorso intorno alle ore 12 di venerdì , 13 luglio, da una motovedetta della Guardia costiera della Capitaneria di porto di Brindisi. L'uomo viaggiava ...

San Benedetto del Tronto (AP) : 55enne Colto da malore muore mentre fa il bagno in mare : Un uomo è morto questa mattina a San Benedetto del Tronto, probabilmente a causa di un malore, mentre faceva il bagno al mare. Dopo i primi soccorsi da parte del 118, è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza, il cui personale, all’arrivo, non ha potuto far altro che costatare il decesso. L'articolo San Benedetto del Tronto (AP): 55enne colto da malore muore mentre fa il bagno in mare sembra essere il primo su Meteo Web.

Montagna : Vicenza - muore Colto da malore lungo la Strada delle gallerie : Vicenza, 2 lug. (AdnKronos) - Poco prima delle 13 il Soccorso alpino di Schio è stato allertato dalla Centrale operativa del 118 per un malore all'altezza del Vajo del Pino sulla Strada delle gallerie, a 1.800 metri di altitudine sul Pasubio. Mentre per la presenza di nebbia era impossibile il decol

Colto da malore muore in gita a Fanes : ANSA, - BELLUNO, 2 LUG - Un uomo è morto per un probabile malore mentre stava passeggiando alle cascate di Fanes a circa 1.480 metri nel territorio a Cortina d'Ampezzo. Alcuni passanti sono stati ...

Toto Cutugno Colto da malore - rassicura : "Va già meglio. Il pubblico si prende cura di me" : Toto Cutugno ha dovuto annullare un concerto gratuito previsto da mesi in Belgio per il 30 giugno nella cittadina di Seraigne perché colto da un improvviso malore. A scriverlo sui social è stato l'Assessore allo Sport e alla Cultura della cittadina, Eric Vanbrabant. Cutugno era l'ospite d'onore e avrebbe dovuto cantare in piazza per le tre serate al Festival della Canzone Italiana. Un festival gratuito organizzato dal centro ...