Colpito da un fulmine  in spiaggia | il 13enne  è fuori pericolo Video

Fulmine su spiaggia in Salento : migliora 13enne Colpito ieri - respira da solo : Sono in miglioramento le condizioni di salute del 13enne senegalese colpito ieri da un Fulmine mentre si trovava su una spiaggia tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento: ha delle ustioni, ma non è più intubato e respira da solo, e risponde bene agli stimoli. Assieme al ragazzo erano presenti altre quattro persone, due delle quali sono state dimesse ieri sera. L'articolo Fulmine su spiaggia in Salento: migliora 13enne colpito ieri, respira ...

Un ragazzino di 13 anni è stato Colpito da un fulmine su una spiaggia in Salento : Un ragazzino senegalese di 13 anni è stato colpito da un fulmine mentre con due amici aveva cercato riparo sotto un ombrellone a Porto Cesareo, nel Salento. Nel primo pomeriggio un temporale si è abbattuto su un tratto di spiaggia libera tra i lidi "Tabu'" e le "Dune". Il giovane è un ambulante che con un 18enne anche lui senegalese vendeva monili sulla spiaggia. Il terzo ferito ...

Colpito da un fulmine in spiaggia : rianimato da infermiere e portato via in elicottero : Stava prendendo il sole su un'amaca, nella spiaggia di Vignale-Riotorto, a Piombino, Livorno,, quando è stato Colpito da un fulmine ed è andato in arresto cardiaco. LEGGI ANCHE Cosenza, fulmine in ...

Colpito da fulmine in spiaggia - salvato : Stava prendendo il sole su un'amaca, nella spiaggia di Vignale-Riotorto, a Piombino (Livorno), quando è stato Colpito da un fulmine ed è andato in arresto cardiaco. L'uomo, un 48enne di Bagno a Ripoli (Firenze), è salvo grazie alla presenza di un medico e un infermiere che si trovavano poco lontano per altri motivi e che hanno iniziato subito le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco. Sul posto è poi arrivato l'elicottero Pegaso e altri ...

Crollo ponte autostrada : "Un fulmine ha Colpito il pilone e poi tutto ha iniziato a cedere" : Il racconto di una famiglia sotto shock agli psicologi del Villa Scassi. Il vigile del fuoco precipitato con la sua auto e uscito indenne da un volo di 30 metri

Crollo viadotto a Genova - i testimoni : 'Un fulmine ha Colpito il ponte - poi l'inferno' : Il Crollo del viadotto sull'autostrada A10 accaduto nella tarda mattinata di oggi a Genova, porta con sé vittime e feriti. Il bilancio provvisorio parla di 22 morti e decine di feriti, numeri che, purtroppo, potrebbero essere destinati ad aggravarsi secondo il parere dei soccorritori impegnati nelle ricerche e nel recupero delle persone rimaste sotto le macerie. Diverse agenzia di stampa riferiscono che alcuni testimoni avrebbero notato un ...

AOSTA - TURISTA Colpito DA FULMINE : È IN RIANIMAZIONE/ Ultime notizie : amici scaraventati per aria : AOSTA, TURISTA genovese COLPITO da FULMINE durante temporale a Les Hors (La Salle): 69enne ricoverato grave in RIANIMAZIONE, salvato da intervento elisoccorso(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 22:03:00 GMT)

Aosta - grave un turista Colpito da un fulmine : Un turista genovese di 69 anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta dopo essere stato colpito da un fulmine. L'incidente si è verificato in località Les Hors, nel ...