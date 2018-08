Col caso Diciotti la Chiesa torna a essere un Impero nell’Impero

Risolto il caso Diciotti : profughi a terra - acColti da Albania - Irlanda e chiesa : Terminata dopo quasi due settimane l'odissea dei 150 migranti. Contro l'operato del governo interviene la Cei: 'non si deve fare politica sulla pelle dei poveri' -

BAMBINI AUTISTICI? "ColPA DELLE MAMME"/ A dirlo sono due luminari : scoppia il caso : Torna a far discutere la teoria secondo cui l'autismo sarebbe causato dalla "freddezza" DELLE mamme nei primi tre mesi. Al centro del caso, due scienziati a Erice.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:55:00 GMT)

Si sblocca il caso Diciotti. Venti migranti in Albania - il resto acColto dai vescovi : Al nono giorno, finalmente, la via d’uscita. Ci tendono una mano l’Irlanda e l’Albania, disposti ad accogliere una Ventina dei migranti trattenuti a bordo della «Diciotti». «Felici di dare una mano all’Italia», annuncia a sera Tirana e il ministro Enzo Moavero si precipita a ringraziare. Forse pure Serbia e Montenegro potrebbero ospitare qualche de...

Salvini : 'Il caso Diciotti è risolto - sbarco imminente : immigrati acColti anche dalla Chiesa' : 'C'è un popolo stufo di essere servo: bloccare l'immigrazione clandestina non è diritto ma un dovere di un ministro; abbiamo fatto e speso anche troppo, lo dico soprattutto al popolo della rete, per ...

Caso Diciotti - il Viminale conferma lo stop : “La linea non cambia”. Magistrati a Roma per i Colloqui : Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ascolterà in mattinata in procura a Roma i funzionari del Viminale nell’ambito all’inchiesta sulla nave Diciotti, ferma da lunedì sera al porto di Catania senza che ai 150 migranti a bordo sia consentito lo sbarco. La Procura di Agrigento indaga, al momento, per sequestro di persona e arresto illegal...

Caso Diciotti - Pm domani al Viminale per asColtare funzionari : Catania, 24 ago., askanews, - domani il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio volerà a Roma per incontrare alcuni funzionari del ministero dell'Interno nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla ...

WhatsApp - le applicazioni per spiare conversazioni sono periColose : il caso di WhatsDog : Ciclicamente ritornano di moda le applicazioni che promettono di spiare le conversazioni WhatsApp degli utenti, sfruttando la curiosità degli utilizzatori del noto sistema di messaggistica istantanea: sapere con chi chatta una persona, magari il proprio partner, voler sapere cosa ci tiene nascosto sono le curiosità che si pone l'utente medio che utilizza WhatsApp. WhatsDog è un'applicazione che promette di poter spiare le conversazioni di altri ...

Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti : "Non temo un intervento del Colle". Il ministro dell'Interno rilancia : "Pronto a farmi interrogare dal pm" : "È agosto, sui giornali si leggono tante cose, non sanno come riempire le pagine. Non temo assolutamente nulla". Così Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5, smentisce le ricostruzioni di stampa sui presunti timori del leader della Lega per un intervento del Colle in relazione al caso della nave Diciotti. Il ministro rivendica la sintonia con il premier Giuseppe Conte: "Lavoro benissimo con il premier Conte, c'è una ...

Caso Diciotti - la Procura indaga per sequestro di persona | Pm : trattenimento illecito - fate sbarcare i minori | Conte : "Ue batta un Colpo" : La Procura di Agrigento ha aperto un'indagine per sequestro di persona e arresto illegale sul trattenimento a bordo della nave Diciotti dei 177 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera. L'inchiesta e' a carico di ignoti.

Caso Diciotti - la Procura indaga per sequestro di persona | Conte : "L'Europa batta un Colpo" | Fico si smarca : "I migranti devono sbarcare" : La Procura di Agrigento ha aperto un'indagine per sequestro di persona e arresto illegale sul trattenimento a bordo della nave Diciotti dei 177 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera. L'inchiesta e' a carico di ignoti.

[Il punto] La bufala dei picColi azionisti a rischio in caso di nazionalizzazione di Atlantia : Nel momento stesso in cui il governo gialloverde ha ventilato l'ipotesi di una nazionalizzazione delle Autostrade una parte del sistema dell'informazione italiana ha incominciato a bombardare la ...