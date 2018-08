Codacons | a settembre rischio stangata su pane e pasta

blogo

(Di lunedì 27 agosto 2018) Illancia l’allarme: apotrebbe esserci un aumento suche graverà sulle famiglie italiane per circa 45 euro l’anno. È il risultato della siccità che ha colpito i principali Paesi produttori di grano e che avrà come conseguenza un aumento dei listini del 5% per una “” complessiva da 2,7 miliardi di euro annui. Al contempo, sono previsti gli “immancabili” aumenti per le spese scolastiche con un incremento dello 0,8% rispetto ai costi sostenuti nel 2017. Un milione e mezzo di lavoratori in nero nel 2017. Persi 20 miliardi dallo Stato Dai dati dell'ispettorato del Lavoro elaborati dalla Fondazione Consulenti del Lavoro emerge che in Italia nel 2017 ci sono stati circa un milione e mezzo di lavoratori in nero per 20 miliardi di tasse e contributi non versati allo Stato. Il presidente del ...