Cina guarda ad aeroporto croato di Osijek per sviluppo proprio air cargo in Europa

Asia : le prospettive e le attese guardano alla Cina : Anche la situazione politica sembra essersi stabilizzata, specialmente ora che il potere è saldamente nelle mani del presidente Xi Jinping, come dimostrato dalla sua capacità di rimuovere il limite ...

Asia : le prospettive e le attese guardano alla Cina : A livello macroeconomico, la dinamica di crescita dell'economia resta vigorosa, sostenuta da un andamento politico stabile che dovrebbe accompagnarci i prossimi 5-10 anni. La qualità degli utili ...

El Salvador rompe relazioni con Taiwan e guarda alla Cina : Il presidente di El Salvador, Salvador Sanchez Ceren, ha annunciato di aver deciso di rompere le relazioni diplomatiche con Taiwan e di allacciarle con la Cina. Un cambiamento, ha sottolineato il capo ...

'La mia viCina è morta' - ma quando i pompieri entrano la trovano a guardare la tv : Un udito non più perfetto ma almeno si è scoperto che la vecchina è viva e vegeta. E' accaduto oggi pomeriggio in uno stabile di viale Tirreno, a Montesacro. Alla polizia è arrivata una di quelle ...

Google : guarda a Cina - punta a rilancio motore ricerca

Belen Rodriguez senza veli in pisCina : ecco lo scatto a... luci rosse Guarda : Nei giorni scorsi aveva fatto parlare di sè per un post decisamente hot in cui però metteva in evidenza una pelle a buccia d'arancia sulla gamba. Ora Belen Rodriguez continua a...

Dazi Usa - la Cina contro le “angherie” di Trump guarda ai mercati di Brasile - Russia e Sudest asiatico : La Cina risponderà in maniera proporzionata alle “angherie” americane. Lo ha annunciato il ministero del Commercio cinese all’indomani della minaccia di nuove possibili tariffe made in Usa nell’ambito dell’indagine sul furto di proprietà intellettuale perpetrato contro le aziende statunitensi. La guerra commerciale tra le due superpotenze è entrata in una nuova fase martedì scorso, quando il US Trade Representative, ...

Aspirata dal bocchettone di una pisCina : muore 13enne a Latina | Guarda le foto : La tragedia si è consumata in un albergo di Sperlonga. Ricoverata in ospedale in gravi condizioni, la ragazzina è deceduta nella notte. Sul caso indagano i carabinieri