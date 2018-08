Ciclismo | Mondiali 2018 | il percorso di Innsbruck Mai così tanta salita negli ultimi 20

Mondiali di Ciclismo - la composizione delle squadre della gara in linea : Il Binck Bank Tour vinto da Mohoric [VIDEO] e la Classica di Amburgo dominata da Viviani erano le ultime corse del World Tour prima di chiudere i conti per l’assegnazione dei posti ai Mondiali di ciclismo. Dopo queste gare è stata annunciata la composizione del gruppo per la gara in cui Peter Sagan rimettera' in palio la sua maglia iridata il prossimo 30 settembre ad Innsbruck. La classifica per nazioni del World Tour è stata la discriminante ...

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali : “Ai Mondiali sarò competitivo - importante essere qui. Il Ciclismo è diventato un circo…” : Vincenzo Nibali sta vivendo le ultime ore prima della partenza della Vuelta di Spagna, prevista per domani da Malaga con una cronometro individuale. Lo Squalo torna in sella a poco più di un mese dall’incidente al Tour de France e con il mirino puntato sui Mondiali. Il siciliano però non si tira indietro come ha ribadito in un’intervista rilasciata a La Stampa: “Ho solo 20 giorni di allenamento, vediamo come reagisco. Non sono ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Non faccio proclami pensando alla Vuelta. Capitano ai Mondiali? La mia testa è a Malaga” : Fabio Aru è carico e si sta preparando per essere protagonista nella prossima Vuelta a España che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. Il sardo ha ricaricato le pile dopo il ritiro forzato al Giro d’Italia, mettendo in mostra una buona gamba nelle ultime uscite ed è intenzionato a voltare pagina e dimenticare quanto avvenuto nella Corsa Rosa. Il Cavaliere dei Quattro Mori si presenta con il profilo basso ai nastri di partenza della Vuelta ...

Ciclismo - Mondiali pista Juniores : l'Italia si conferma al top - quattro medaglie d'oro per gli azzurri : Sono loro le nuove campionesse del mondo, grazie ai punti guadagnati vincendo praticamente tutti sprint. Alle loro spalle si è accesa una lotta all'ultima volata tra Russia , Malkova e Miliaeva, , ...

Ciclismo – Mondiali pista Juniores : l’Italia si conferma al top - quattro medaglie d’oro per gli azzurri : Con quattro titoli iridati, la Nazionale azzurra termina al secondo posto del medagliere con lo stesso numero di titoli vinti della Germania e uguaglia il record dello scorso anno I Mondiali pista Juniores si sono conclusi per l’Italia con un bottino di quattro medaglie d’oro. Non siamo ai livello dello scorso anno quando portammo a casa un totale di sette medaglie, ma si conferma la bontà complessiva del movimento, avendo vinto lo stesso ...

Ciclismo - Mondiali pista Jrs : con Zanardi-Guazzini l'Italia vola : Due nuovi titoli Mondiali ieri ad Aigle grazie alla piacentina nella corsa a punti , bis d'oro, e alla pratese nell'inseguimento individuale , tris personale, Due titoli Mondiali oggi ad Aigle in ...

Ciclismo su pista - Mondiali juniores 2018 : doppietta Guazzini-Zanardi d’ORO ad Aigle : Un’Italia da sogno quella di questa giornata di gare ai Mondiali juniores di Ciclismo su pista 2018 in quel di Aigle (Svizzera). Sono sempre le “ragazze terribili del pedale” a regalarci grandi soddisfazioni con un doppio oro che porta a quattro il computo delle medaglie conquistate dalla spedizione nostrana. Le protagonista sono state Vittoria Guazzini nell’inseguimento individuale e Silvia Zanardi nella corsa a punti. ...

Ciclismo – Mondiali su pista juniores - splendido oro di Vittoria Guazzini nell’omnium : Secondo titolo iridato per l’Italia e per la stessa Vittoria, che vince tre prove su quattro e dà una dimostrazione di grande forza e sicurezza nella corsa a punti finale Lo scorso anno aveva già messo al collo medaglie d’oro a Mondiali e Europei. Lei, da predestinata, appena arrivata nella categoria juniores, appariva come l’ultima splendida “creatura” di un settore che è diventato autentica fucina di medaglie, anche grazie al ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i possibili convocati dell’Italia. Vincenzo Nibali e Fabio Aru le stelle : Passati gli Europei, con il magnifico trionfo in quel di Glasgow di Matteo Trentin e dell’intera nazionale italiana di Ciclismo, il mirino di Davide Cassani e della squadra azzurra si sposta verso i Mondiali. Mai come in questo 2018, rispetto alle ultime annate, troveremo un’altimetria ed un percorso perfetti alle caratteristiche della rosa azzurra. Andiamo a scoprire i possibili convocati dell’Italia per la manifestazione ...

Ciclismo su pista – Mondiali Junior : il quartetto femminile d’oro : Mondiali pista JRS: il quartetto femminile è ancora d’oro. Terzo titolo mondiale consecutivo per l’Italia che supera in finale la Nuova Zelanda, gli azzurri di Villa sfiorano il bronzo nell’inseguimento donne Per il terzo anno consecutivo il quartetto dell’inseguimento femminile si conferma campione del mondo Juniores. Si tratta di un dato che da solo racconta quello che Dino Salvoldi sta facendo. In una categoria ...

Ciclismo su pista - Mondiali juniores 2018 : Italia medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre femminile! : L’Italia si conferma, per il terzo anno consecutivo sul tetto del globo nell’inseguimento a squadre femminile ai Mondiali di Ciclismo su pista juniores in corso ad Aigle, in Svizzera. Le azzurrine Vittoria Guazzini, Silvia Zanardi, Sofia Collinelli, Giorgia Catarzi e Gloria Scarsi hanno annichilito la concorrenza, sia nel primo turno che in finale. Nella prima prova infatti, la Gran Bretagna è stata raggiunta dal treno azzurro dopo ...