Chiara Ferragni - a pochi giorni dal matrimonio la mamma rivela : «Non è stata sempre felice...». Ecco perché : È partito il conto alla rovescia per il matrimonio dell'anno, quello tra Chiara Ferragni e Fedez. Le nozze si svolgeranno sabato primo settembre a Noto, in Sicilia. E a pochi giorni...

Fedez-Chiara Ferragni - count-down per le nozze : la dedica con l’ultimo tramonto a Ibiza e l’ironia del rapper per le nuove piastrelle di casa : Il giorno delle nozze si avvicina e Fedez e Chiara Ferragni sono rientrati a Milano per gli ultimi preparativi prima di ripartire alla volta di Noto, in Sicilia, dove sabato 1 settembre verrà celebrato il loro matrimonio. Neanche la febbre degli ultimi giorni di vacanza è riuscita a scalfire l’entusiasmo di Fedez peril grande passo: “Manca una settimana, sono in ansia ma felice. La vita è difficile ma il panorama è bellissimo“, ...

Chiara Ferragni e Fedez - stessa foto prima del matrimonio. Ma le dediche sono diverse : «La vita è difficile...» : Fedez e Chiara Ferragni stanno per tornare a casa: manca una settimana esatta al grande giorno e per la coppia di futuri sposi è giunta l'ora di terminare le vacanze a Ibiza. La nostalgia...

Chi è Francesca - la sorella (non famosa) di Chiara Ferragni : sorella, amica e ora anche futura testimone di nozze: Francesca è la sorella (non famosa) di Chiara Ferragni. Lontana dall’universo fashion dell’influencer più amata al mondo e straordinariamente normale, Francesca Ferragni è la “sorella di mezzo”. Classe 1989, ha solo due anni in meno di Chiara ed è più grande di Valentina, la piccola di casa. Fra le tre sorelle è quella che sfoggia una somiglianza minore con mamma ...

Fedez sta male a una settimana dal matrimonio con Chiara Ferragni : Piccola emergenza in vista del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper italiano sta male e si mostra con felpa con cappuccio nelle stories di Instagram mentre diChiara di avere la febbre....

CHIARA FERRAGNI e FEDEZ, il look della influencer nella Foto in barca scatena i commenti del web ma la futura sposa risponde a tono a tutti. Interviene anche il rapper

Fedez - Chiara Ferragni - dediche prematrimoniali a Ibiza : Tra una settimana il cantante Fedez e l'infuencer Chiara Ferragni saranno marito e moglie. Dopo la nascita del piccolo Leone, la coppia si prepara al momento più importante della loro vita e cosa c'è di meglio di un bel tramonto per giurarsi amore eterno? Ecco cosa ha scritto il futuro marito su Instagram: Negli ultimi mesi sono successe tante, troppe cose. Non sono mancati i momenti belli come quelli difficili, alcuni eventi mi hanno ...

Quando l'influencer è onnipresente : la vita senza pause di Chiara Ferragni : Sei Chiara come l'alba, fresca come l'aria, ma non ti vergogni se qualcuno ti guarda. Anzi ci imponi la tua presenza, nuda o ipervestita, da tutti gli angoli del mondo, manifesti lungo le strade, blog, Instagram, Snapchat, Twitter, riviste, quotidiani e tv. Un'onda inarrestabile d'immagini e racconti brevi. Cinguettii e interviste oculate. Ovunque ci scorre ...

Chiara Ferragni e Fedez, il look della influencer nella Foto in barca scatena i commenti del web ma la futura sposa risponde a tono a tutti. Interviene anche il rapper

Chiara Ferragni-Fedez - passione sullo yacht : la coppia senza freni - la vacanza è hot [FOTO e VIDEO] : 1/12 Foto Instagram ...

Fedez e Chiara Ferragni - amore in barca e baci subacquei... non proprio perfetti : baci acrobatici e complicati poco riusciti a parte, come quello subacqueo, la vacanza a Ibiza, precedente al matrimonio, di Fedez e Chiara Ferragni prosegue alla grande. La data del matrimonio...

Fedez e Chiara Ferragni, Continuano le vacanze ad un passo dalle nozze del secolo: tra il relax con lo youtuber Luis Sal e la lista nozze solidale che floppa.

Fedez e Chiara Ferragni - un amore in 20 post : Si sposeranno a Noto, il Sicilia, il prossimo 1 settembre, Chiara Ferragni e Fedez, Federico Lucia, all’anagrafe. La location, la Dimora delle Balze, una fattoria dell’Ottocento diventata un relais di charme grazie a due imprenditori della moda che hanno trasformato un sogno in realtà tangibile. E mentre il grande giorno si avvicina, con gli sposi serenamente in vacanza a Ibiza da tempo ormai incalcolabile, tra scatti social e ...