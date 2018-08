Chi è l' arcivescovo che ha chiesto a Papa Francesco di dimettersi

Un arcivescovo ha Chiesto al Papa di dimettersi : Carlo Maria Viganò, ex ambasciatore vaticano negli Stati Uniti, sostiene che il Papa sapesse degli abusi commessi sessuali da un cardinale e non abbia fatto nulla The post Un arcivescovo ha chiesto al Papa di dimettersi appeared first on Il Post.

Pedofilia - prete lancia petizione online : “Chiedo le dimissioni dell’arcivescovo di Lione” : Un sacerdote francese, Pierre Vignon, ha lanciato una petizione su change.org per chiedere le dimissioni del cardinale di Lione, Philippe Barbarin, sotto processo per non aver denunciato gli abusi sessuali commessi nella sua diocesi: “Dimettervi da cardinale e da arcivescovo sarebbe certamente la morte civile, ma sareste finalmente all’altezza degli eventi”.Continua a leggere

CAMBIA SESSO E ChiEDE NOZZE IN ChiESA - L'APPELLO ALL'ARCIVESCOVO FORTE : 'Il nostro appello - aggiunge Carmelo Nolè dell'associazione Codici -, vuole sensibilizzare la CHIESA affinché prenda atto dei progressi che la scienza ha fatto riguardo alla disforia di genere, una ...

Migranti : arcivescovo Palermo - no a Chiusura porti - in Libia campi concentramento : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – “Se fermiamo le navi dei poveri, se chiudiamo i porti, siamo dei disperati. Disperiamo della nostra umanità, disperiamo della nostra voglia di vivere, del nostro desiderio di comunione”. A dirlo è l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, che punta il dito contro un’informazione “monca e distorta”. “Tutti dobbiamo sapere – ha detto in occasione del ...

Migranti : arcivescovo Palermo - no a Chiusura porti - in Libia campi concentramento (2) : (AdnKronos) – Per Lorefice “le potenze occidentali mantengono in Africa una condizione di guerra perenne che rende più facile lo sfruttamento e consente un fiorente commercio di armi. Siamo noi i predoni dell’Africa. Siamo noi i ladri che, affamando e distruggendo la vita di milioni di poveri, li costringiamo a partire per non morire: bambini senza genitori, padri e madri senza figli. Un esodo epocale si abbatte ...

L'Arcivescovo PetrocChi diventa cardinale - nominato da Papa Francesco davanti a 700 fedeli aquilani : L'Aquila - L'Abruzzo ha un cardinale: è l'arcivescovo dell'Aquila, monsignor Giuseppe Petrocchi, nominato ieri da Papa Francesco nel corso del 5/o concistoro, davanti a oltre 700 fedeli aquilani che hanno assistito al rito officiato nella basilica di San Pietro. Al nuovo cardinale è stato assegnato il titolo di San Giovanni Battista dei Fiorentini. "Sicuramente chiederò al Papa di venire in visita ...