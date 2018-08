Cerca di difendere un amico ma viene colpito dai bulli rischiando la vita | il coraggio di

ORSO POLARE UCCIDE UN UOMO IN CANADA/ Cercava di difendere le figlie - animale abbattuto dalle autorità : ORSO POLARE UCCIDE un UOMO in CANADA, Isola di Sentry: il 31enne sbranato dopo aver difeso le figlie. Tragica fine per un UOMO canadese, mangiato vivo dall'animale nordico(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 15:55:00 GMT)

Chi è Zoe Esposito - la ragazza che ha Cercato di difendere Niccolò Bettarini : Zoe Esposito è la ragazza che ha cercato di difendere Niccolò Bettarini durante la brutale aggressione subita dal figlio di Simona Ventura davanti all’Old Fashion. Lo scorso 30 giugno, quando il giovane calciatore è stato accoltellato, c’era anche lei. Per difendere il figlio di Stefano Bettarini la ragazza si è lanciata sul suo corpo, facendogli da scudo quando è caduto a terra. Zoe è stata quindi colpita da calci e pugni, anche in ...