Cellule del paziente per guarire dal tumore - arriva Car-T : sì della Ue a due nuove terapie : Allo stesso tempo come tutte le novità della scienza va presa con la dovuta cautela per una serie di fattori, dalla tossicità della terapia al costo proibitivo. Ci vorrà una attenta valutazione nel ...

La prima terapia anti tumore con Cellule del paziente 'addestrate' arriva in Ue : La cura per i tumori chiamata 'Car T', che prevede l'uso delle cellule del paziente 'addestrate' a riconoscere quelle tumorali, è arrivata in Europa. La Commissione Ue ha infatti approvato il tisagenlecleucel, la prima terapia basata su questa tecnica, per due neoplasie.Il via libera, spiega il comunicato dell'azienda Novartis che l'ha messa a punto, è arrivato per la leucemia linfoblastica acuta (LLA) a cellule B nei pazienti ...

Tumori e immunoterapia : ecco come funziona la terapia con recettore antigenico chimerico delle Cellule T [INFOGRAFICA] : Quest’oggi la Commissione europea ha concesso l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio per axicabtagene ciloleucel come trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL, diffuse large B cell lymphoma) e con linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B (PMBCL, primary mediastinal B-cell lymphoma) – entrambi recidivanti o refrattari – dopo due o più linee di terapia sistemica. Tale Autorizzazione è valida nei ...

Salute - le sigarette elettroniche sono così sicure? Ecco gli effetti del vapore sulle Cellule immunitarie dei polmoni e sull’infiammazione : Le sigarette elettroniche stanno diventando sempre più popolari e la maggior parte degli studi attuali si sta concentrando sulla composizione chimica del loro liquido prima che venga inalato. Secondo un nuovo studio pubblicato sula rivista Thorax, il vapore delle sigarette elettroniche aumenta la produzione di prodotti chimici infiammatori e disattiva fondamentali cellule protettive nei polmoni che mantengono le vie respiratorie libere da ...

La morte avanza di due millimetri all'ora/ La velocità d'invecchiamento delle Cellule utile per l'Alzheimer : Scoperta dell'Università di Stanford sulla "velocità" della morte. Lo studio fornisce importanti indicazioni circa la cura di cancro e Alzheimer.

Alla ricerca dell’elisir di lunga vita : Cellule umane ringiovanite in laboratorio : Un nuovo studio si propone di trovare l’elisir di lunga vita e lo fa attraverso la ricerca scientifica. cellule umane invecchiate sono state ringiovanite in laboratorio grazie a molecole che agiscono sulle loro centrali energetiche, i mitocondri. Il lavoro è opera di un gruppo dell’Università britannica di Exeter, coordinato da Lorna Harries. La ricerca, pubblicata sulla rivista Aging, potrebbe rappresentare la base per una nuova ...

Sla - nasce il progetto ‘Dell’amore e del coraggio’ voluto da Paolo Di Modica. Sostieni la ricerca sulle Cellule staminali : Il progetto ‘Dell’amore e del coraggio’ nasce da un’idea di Paolo Di Modica, il musicista professionista affetto da Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), con l’obiettivo di supportare la ricerca sulle cellule staminali. Un lavoro prezioso in cui Paolo ha voluto raccontare storie d’amore e di coraggio, ricorrendo alla forma artistica del “melologo”, una forma parateatrale ibrida che nasce dalla fusione di testo ...

Farmaci : parere positivo del CHMP per durvalumab nel carcinoma polmonare non a piccole Cellule (NSCLC) localmente avanzato - non resecabile : AstraZeneca e MedImmune, la sua divisione di ricerca e sviluppo biologico globale, hanno annunciato oggi che il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell’Agenzia Europea per i Medicinali ha espresso un parere positivo, raccomandando l’autorizzazione all’immissione in commercio di durvalumab per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato, non resecabile, negli adulti i cui tumori ...

Autotrapianto di isole del pancreas/ Primo caso in Italia : Cellule per l'insulina "traslocate" nel fegato : Autotrapianto di isole del pancreas, Primo caso in Italia: cellule per l'insulina traslocate dal pancreas al fegato. Un intervento all'avanguardia eseguito da un'equipre bresciane e milanese