Caterina Balivo | il libro del marito Guido Maria Brera | ‘I Diavoli’ | diventa una fiction

Caterina Balivo arruola Simon & the stars nel cast di Vieni da me : Vieni da me, anticipazioni: Caterina Balivo ingaggia Simon & the stars Inizia a delinearsi il cast di Vieni da me, il nuovo programma del pomeriggio di Rai1 ispirato a The Ellen DeGeneres Show. La trasmissione condotta in diretta da Caterina Balivo da lunedì 10 settembre si avvarrà della presenza di una vecchia conoscenza di Detto Fatto. Come ha anticipato il portale Blogo, Simon & the stars sarà nel cast fisso di Vieni da me. Simon è ...

“Due uomini”. Caterina Balivo - l’indiscrezione che circola è una bomba : Ci siamo: manca poco al ritorno in televisione di Caterina Balivo che, a partire da lunedì 10 settembre, inizierà la sua nuova “vita” televisiva. Dopo anni alla conduzione di Detto fatto, la conduttrice di Aversa ha lasciato la trasmissione (che passerà nelle mani dell’attrice Bianca Guaccero) per dedicarsi a una nuova avventura. È emozionata, Caterina, come più volte ha fatto sapere ai fan. Ed è felice perché la sfida che ...

Vieni da me anticipazioni : chi affiancherà Caterina Balivo : Caterina Balivo avrà una spalla maschile a Vieni da me? Sale l’attesa per Vieni da me. Il mese di settembre per le reti Rai sarà ricco di novità. A partire da lunedì 10 infatti ci sarà una vera e propria rivoluzione: Caterina Balivo approderà sulla prima rete con Vieni da me, mentre Bianca Guaccero sarà al timone di Detto Fatto su Rai2. A partire dal 16 settembre cambierà anche il day time pomeridiano domenicale di Rai1. Il posto di ...

Caterina Balivo indignata prima di Vieni da me : “Sono schifosi” : Vieni da me: Caterina Balivo si sfoga sui social Caterina Balivo ha dato il buongiorno sui social in modo atipico. La conduttrice di Vieni da me è apparsa indignata su Instagram dove ha postato una splendida foto del mare Argentario, visibile in fondo all’articolo, commentando: “Dio protegga la nostra Italia sempre con il nostro aiuto. Noi che dobbiamo diventare più patriottici, più puliti, più gelosi di quello che è di tutti ...

Caterina Balivo dopo il post misterioso svela cosa è successo : “Stamattina sorrido per dire grazie alla vita… un giorno vi racconterò cosa mi (ci) è successo ieri notte”, con questa frase in un post su I”nstagram” Caterina Balivo ha scatenato la rete. Il misterioso messaggio ha fatto il giro del web, fra i social e le pagine dei giornali, tutti incuriositi dall’accaduto. Visto il gossip creato, la stessa conduttrice ha voluto svelare gli eventi, alleggerendo anche un po’ la tensione dei suoi fan: “Ragazzi ...

Caterina Balivo - racconta la paura avuta in vacanza : Caterina Balivo racconta la notte di grande spavento Nelle ultime ore un post di Caterina Balivo pubblicato sui social ha acceso la curiosità ma anche la preoccupazione di molti fan. La conduttrice di Vieni da me, in onda da lunedì 10 settembre alle 14 su Rai1, ha vissuto attimi di paura e di grande spavento durante le vacanze a Ischia con la sua famiglia tra la notte del 18 e il 19 agosto. Caterina Balivo è tornata su Instagram raccontando ...

“Vergogna”. Caterina Balivo - una furia sul mare. Quel gesto l’ha fatta indiavolare : Il mare italiano è inquinato per colpa degli incivili. Problemi del genere si registrano, a due settimane dalla fine dell’estate 2018, anche in Quel di Roma, precisamente sul litorale di Torvaianica: l’allarme, dunque, era fondato e a quanto pare l’acqua di Torvaianica è sporca. Tanti bagnanti, allarmati, nella giornata di ieri – una delle ultime domeniche d’agosto – hanno chiamato l’Arpa Lazio e la ...

Caterina Balivo - disavventura a lieto fine con i figli : "Ci siamo persi per un'ora su un promontorio..." : Caterina Balivo, tra pochi giorni, sarà al timone di un nuovo programma televisivo, Vieni da me, che andrà in onda su Rai 1.La conduttrice, in questo periodo, sta trascorrendo una vacanza all'Argentario con i figli Guido Alberto e Cora, avuti dal marito Guido Maria Brera, che si è rivelata un po' troppo movimentata...prosegui la letturaCaterina Balivo, disavventura a lieto fine con i figli: "Ci siamo persi per un'ora su un promontorio..." ...

Caterina Balivo - spavento vissuto ad Ischia con i figli. ‘Ecco cosa è successo’ : Caterina Balivo racconta cosa è successo nella notte tra il 18 e il 19 agosto. ‘Io e una mia amica ci siamo perse con i bimbi su un promontorio a Ischia’ “Stamattina sorrido per dire grazie alla vita… un giorno vi racconterò cosa mi (ci) è successo ieri notte”, ha scritto Caterina Balivo sul social domenica mattina senza però fornire ulteriori dettagli sull’accaduto. Ora finalmente racconta cosa le è ...

Caterina Balivo - che disavventura ad Ischia! La presentatrice racconta la brutta nottata vissuta sull’isola : Cos’è successo a Caterina Balivo? La presentatrice chiarisce le circostanze che l’hanno spinta a scrivere un misterioso messaggio sui social da Ischia Caterina Balivo si trova con i suoi figli ed una sua amica ad Ischia. La giovane mamma e presentatrice Rai, ieri aveva scritto sui social un messaggio che aveva fatto preoccupare i suoi follower. La napoletana aveva postato una foto che la mostrava sorridente e un messaggio ...

Caterina Balivo - paura in vacanza/ Cosa è successo? La spiegazione e il riferimento alla tragedia di Genova : Caterina Balivo, paura nella notte: misterioso messaggio su Instagram fa preoccupare i fan. La conduttrice ringrazia la vita e promette di raccontare presto tutto.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 16:49:00 GMT)

Caterina Balivo - PAURA IN VACANZA/ Cosa è successo? Ecco la verità : “Non è nulla di grave!” : CATERINA BALIVO, PAURA nella notte: misterioso messaggio su Instagram fa preoccupare i fan. La conduttrice ringrazia la vita e promette di raccontare presto tutto.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:36:00 GMT)

Caterina Balivo svela la disavventura in vacanza : “Persi nella notte” : Caterina Balivo racconta la notte di grande spavento Nelle ultime ore un post di Caterina Balivo pubblicato sui social ha acceso la curiosità ma anche la preoccupazione di molti fan. La conduttrice di Vieni da me, in onda da lunedì 10 settembre alle 14 su Rai1, ha vissuto attimi di paura e di grande spavento durante le vacanze a Ischia con la sua famiglia tra la notte del 18 e il 19 agosto. Caterina Balivo è tornata su Instagram raccontando ...

Cos’è successo a Caterina Balivo? Il messaggio misterioso della presentatrice fa preoccupare i fan : Caterina Balivo spaventa i fan, la presentatrice Rai ed il suo post misterioso su Instagram Caterina Balivo è in ‘ferie’. Dalla meta delle sue vacanze la bellissima presentatrice manda un messaggio social misterioso che fa preoccupare i fan. La conduttrice, che in questa stagione non sarà più al timone di ‘Detto Fatto’, scrive su Instagram: “stamattina sorrido per dire grazie alla vita…un giorno vi ...