Castelli Romani | i migranti della Diciotti martedì al Mondo Migliore di Rocca

Maltempo Roma : bomba d’acqua ai Castelli Romani - alberi caduti : Allagamenti, alberi e rami caduti nella zona dei Castelli Romani colpita nel pomeriggio da un forte nubifragio. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco nelle varie località dei Castelli soprattutto per rami e alberi caduti o pericolanti. L'articolo Maltempo Roma: bomba d’acqua ai Castelli Romani, alberi caduti sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma - il terremoto di oggi ai Castelli Romani : epicentro a Genzano - scossa avvertita a Marino - Nemi - Albano Laziale - Ariccia - Ciampino e Grottaferrata : Un terremoto è stato avvertito oggi a Roma: la scossa s’è veriticata alle 08:00 di stamattina, con epicentro a Genzano di Roma ai Castelli Romani. La scossa è stata di magnitudo 2.0 e si è verificata a 11.1km di profondità. Seppur in modo lieve, è stata avvertita a Marino, Nemi, Albano Laziale, Ariccia, Ciampino, Grottaferrata, Rocca di ...

Parco dell’Appia Antica - si realizza un sogno : 3500 ettari dal centro ai Castelli Romani : Dopo l'approvazione del consiglio regionale del Lazio, il Parco dell'Appia Antica voluto da Antonio Cederna subirà un vero e proprio restauro territoriale attraverso la nascita di sentieri turistici, no all'abusivismo, incentivi a un'agricoltura di qualità e spostando le attività produttive incompatibili altrove. Oltre a un provvedimento che punta a limitare il traffico e a favorire la fruizione dei 3500 ettari e gli oltre 16 chilometri di Parco ...

‘Ndrangheta a Roma - tre arresti legati alla cosca dei Molè : infiltrazioni in strutture dei Castelli Romani : Si è conclusa con quattro arresti l’operazione “Gioia Tauro a Roma“, guidata dal procuratore aggiunto della Dda Michele Prestipino. L’indagine, durata due anni, ha svelato la penetrazione della ‘ndrangheta in importanti strutture ai Castelli Romani, in particolare a Rocca di Papa. In carcere l’imprenditore Agostino Cosoleto, il figlio Francesco e Teodoro Mazzaferro, ai domiciliari Maria Luppino. Le accuse sono ...

