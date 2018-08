Car-T | le cellule del paziente diventano farmaco nella lotta ai tumori

Car -T - il primo “farmaco” antitumorale/ Come funziona la nuova terapia con cellule e a chi è rivolta : Car-T , il primo “farmaco” antitumorale : Come funziona la nuova terapia con cellule e a chi è rivolta . Le ultime notizie: via libera alla commercializzazione in Europa(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 12:08:00 GMT)

Farmaci : parere positivo del CHMP per durvalumab nel Carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato - non resecabile : AstraZeneca e MedImmune, la sua divisione di ricerca e sviluppo biologico globale, hanno annunciato oggi che il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell’Agenzia Europea per i Medicinali ha espresso un parere positivo, raccomandando l’autorizzazione all’immissione in commercio di durvalumab per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato, non resecabile, negli adulti i cui tumori ...