Calciomercato | Borriello annuncia il ritorno | vicino all' UD Ibiza

Calciomercato Udinese – C’è Borriello : due bomber in alternativa - il colpo in attacco stuzzica la fantasia dei tifosi : Udinese a caccia di un bomber per completare la sessione estive di Calciomercato: spunta il nome di Borriello, le alternative sono Lapadula e Cornelius L’Udinese sfrutterà gli ultimi giorni del Calciomercato estivo per trovare un bomber in grado di completare il pacchetto offensivo. Il solo Lasagna, accompagnato dal giovane Vizeu, potrebbe non essere abbastanza. Spunta dunque il nome di Marco Borriello, attualmente svincolato, ...