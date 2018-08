Calciomercato Barcellona | Piqué chiama Pogba | ' Sarebbe bello se venisse'

Calciomercato Barcellona - Rakitic : 'Resto qui - sono nel club migliore al mondo' : Nessuno può offrirmi quello che ho qui, sono nel miglior club del mondo ", le parole del centrocampista croato che mettono così fine a qualsiasi dubbio sul suo futuro. Nei giorni scorsi, infatti, il ...

Calciomercato Barcellona - Valverde : 'Rakitic via? Non cerchiamo affari - lui è fondamentale' : Negli ultimi giorni il suo nome è stato al centro di diverse voci di mercato, che parlavano di un nuovo affare sull'asse Parigi-Barcellona: Ivan Rakitic via dalla Spagna per trasferirsi al Paris Saint-...

Calciomercato - Rakitic-PSG : via dal Barcellona solo per 125 milioni di euro : Stop alle trattative in Serie A e in Premier League, operazioni invece ancora aperte in entrata e in uscita dalla Spagna alla Francia fino al 31 agosto. Da tempo nel mirino della UEFA e dal Fair Play ...

Calciomercato - alta tensione tra Mourinho e Pogba. Lo vuole il Barcellona : A quel punto il fresco campione del mondo avrebbe risposto per le rime: "Se vuoi parlarmi, chiama il mio agente" . Il Daily Mail riporta che tra il giocatore e il Barcellona ci sarebbe un accordo per ...

Calciomercato Barcellona - Dembele decide il suo futuro : L'esterno francese: "Non voglio lasciare i blaugrana" . p> Calciomercato Barcellona Dembele/ Ousmane Dembele scaccia i rumors di mercato: l'esterno francese del Barcellona , fresco campione del mondo con la Francia ai Mondiali di Russia 2018, ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare i blaugrana. 'Resto al Barcellona' ha dichiarato l'ex Borussia Dortmund su 'Twich'.

Calciomercato Sassuolo - accordo col Barcellona per Marlon : si cerca l'intesa col giocatore : Regalare al nuovo allenatore Roberto De Zerbi una rosa il più possibile competitiva in vista della prossima stagione, questo l'obiettivo del Sassuolo che continua a lavorare senza sosta sul mercato a ...

Calciomercato - il Psg su Dembelè : il Barcellona apre alla cessione : Ousmane Dembelè da una parte, Adrien Rabiot dall’altra: i due giovani, uno del Barca, l’altro del Psg sono destinati a movimentare il mercato estivo almeno fino al 31 agosto, data di chiusura della campagna acquisti in Spagna e Francia. Oggi ‘Mundo Deportivo’ ha scritto che i catalani sarebbero disposti ad ascoltare l’offerta del Psg per il francesino arrivato un anno fa a suon di milioni (ben 150) dal ...

Calciomercato : Pogba vuole andarsene - il Barcellona spera ancora : Il Barcellona continua a credere nell’operazione Paul Pogba. Nonostante la trattativa sia ancora più complicata dopo la chiusura del mercato inglese, i vertici blaugrana – secondo quanto riporta ‘El Mundo Deportivo’ – non si rassegnano all’idea di dover rinunciare alla stella francese. Il centrocampista infatti è determinato a lasciare il Manchester United, spinto dallo scarso feeling con Josè Mourinho, ...

Calciomercato Everton - doppio colpo dal Barcellona : presi Mina e André Gomes : Everton scatenato sul mercato. Nell'ultimo giorno di Calciomercato in Inghilterra, i Toffees concludono la loro ottima campagna acquisti con un doppio colpo. Dal Barcellona arrivano infatti Yerry Mina ...

Calciomercato : Manchester su Mina - mega offerta al Barcellona : E’ una questione di giorni, poi si conoscerà il futuro Yerry Mina, difensore del Barcellona. Il colombiano è l’oggetto del desiderio di tre club: l’Everton, il Manchester United e il Lione. Soprattutto i due club inglesi devono accelerare le pratiche, perché il mercato della Premier chiuderà giovedì. La squadra di Manchester, in particolare, ha già raggiunto l’accordo con il giocatore, andando oltre il Barcellona, ...

Calciomercato Barcellona - offerta per Pogba : muro United : Pogba, l'offerta del Barcellona: no dello United I blaugrana fanno comunque decisamente sul serio per il centrocampista fresco campione del Mondo con la Francia, ma la terza offerta presentata dal ...

Calciomercato - per Vidal niente Inter : “il Barcellona è la squadra più forte al Mondo” [FOTO] : 1/30 AFP/LaPresse ...