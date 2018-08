Calcio a 5 | serie C | l' Unione Sportiva Dilettantistica Montagano Petrella presenta la

Serie A 2018 : quanti gol dal Calciomercato : Stefan de Vrij, Inter, Il difensore olandese non ha certamente bisogno di presentazioni: gli anni trascorsi in maglia Lazio lo hanno fatto conoscere in tutto il mondo, l'Inter lo ha portato a Milano ...

Pagelle/ Inter-Torino (2-2) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2^ giornata - primo tempo) : Pagelle Inter-Torino (2-2): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro (oggi domenica 26 agosto).(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 22:51:00 GMT)

Pagelle/ Inter-Torino : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2^ giornata - primo tempo) : Pagelle Inter Torino: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro (oggi domenica 26 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 21:19:00 GMT)

Calcio : Serie A - prossimo turno : ANSA, - ROMA, 26 AGO - Le partite del prossimo turno del campionato di Calcio di Serie A, terza giornata di andata, in programma da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre:VENERDI' 31 AGOSTO Milan-...

Sky e DAZN offerte agosto 2018 con la Serie A e tutta la Serie B per vivere tutto il Calcio - : L'abbonamento offrirà Sky Tv, Sky Famiglia ed un pacchetto a scelta tra Sky Cinema o Sky Sport. Ricordiamo che la Champions League e l'Europa League saranno fruibili soltanto con quest'ultimo. ...

Pagelle / Juventus Lazio (2-0) : Matuidi e Cancelo al top! FantaCalcio - i voti della partita (Serie A) : Pagelle Juventus Lazio: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori allo Stadium (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 09:00:00 GMT)

PAGELLE/ Napoli-Milan (3-2) : Pipita rimandato. FantaCalcio - i voti della partita (Serie A - 2^ giornata) : PAGELLE Napoli-Milan (3-2): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al San Paolo (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 08:52:00 GMT)

Calendario Serie A Calcio - seconda giornata : gli orari e il programma delle partite su Sky e Dazn : Dopo i due succulenti anticipi di ieri, che hanno visto le vittorie di Juventus e Napoli rispettivamente contro Lazio e Milan, oggi domenica 26 agosto sono in programma ben sette partite valide per la seconda giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Si incomincia alle ore 18.00 con il derby SPAL-Parma, poi ben sei incontri in contemporanea alle ore 20.30 tra cui l’avvincente Inter-Torino: i nerazzurri devono assolutamente riscattarsi ...

Calcio serie D - è il giorno del derby Sondrio-Lecco : Grande attesa per il debutto della squadra guidata da Omar Nordi nella stagione ufficiale, con la prima fatica di Coppa Italia che pone i biancazzurri di fronte a un avversario candidato alla vittoria ...

Pagelle/ Napoli-Milan (3-2) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A - 2^ giornata) : Pagelle Napoli-Milan (3-2): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al San Paolo (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 23:01:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018-2019 : Napoli-Milan 3-2 - vittoria in rimonta dei partenopei. Mertens e Zielinski fanno impazzire il San Paolo : Seconda giornata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019 e seconda vittoria in rimonta per il Napoli di Carlo Ancelotti contro il Milan di Rino Gattuso. Al San Paolo una partita bellissima che vede i rossoneri andare in vantaggio di due gol grazie alle realizzazioni di Giacomo Bonaventura al 15′ e di Davide Calabria al 49′. Ci hanno pensato allora una doppietta di Piotr Zielinski (53′, 67′) e una rete del ...

Pagelle/ Napoli-Milan : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo) : Pagelle Napoli Milan: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al San Paolo (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 21:18:00 GMT)

PAGELLE / Juventus Lazio (2-0) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019) : PAGELLE Juventus Lazio: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori allo Stadium (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 20:22:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018-2019 : Juventus-Lazio 2-0 - Pjanic e Mandzukic puniscono i biancocelesti : Ci si aspetta il gol di Ronaldo ed invece arrivano quelli di Miralem Pjanic e Mario Mandzukic. La Juventus non fallisce la prima casalinga, superando per 2-0 la Lazio nel primo anticipo della seconda giornata della Serie A. I bianconeri si confermano a punteggio pieno, mentre i biancocelesti restano ancora a zero punti. Un buon inizio degli ospiti che hanno una bella occasione con Lulic, ma il destro del capitano della Lazio è fermato in angolo ...