Cagliari | si ribalta giostra per bambini | dieci feriti

(Di lunedì 27 agosto 2018) Una piccolapersi èta a Pula, neltano:sono rimasti lievemente, riportando abrasioni ed escoriazioni. L’episodio è avvenuto ieri notte in piazza della Chiesa, dove all’interno di un luna park era stato installato un “carosello” che gira con le sedie appese alle catene. Una parte della struttura, probabilmente il perno centrale, per cause da accertare, ha ceduto e lasi èta. I genitori e i presenti sono subito intervenuti per soccorrere i piccoli. L'articolo, siperproviene da Il Fatto Quotidiano.