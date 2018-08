Cade da nave da crociera e resta in mare 10 ore ma il racconto non convince | “Si è

Donna Cade in mare da nave da crociera - “viva grazie a yoga e canti” : Una Donna è caduta in mare da una nave da crociera: è stata salvata dalla guardia costiera croata dopo avere trascorso 10 ore nelle acque dell’Adriatico. Come ricostruito dalla guardia costiera, la passeggera è caduta fuori bordo da una nave della Norwegian Star, a circa 60 miglia dalla costa della Croazia, poco dopo la mezzanotte, mentre era in rotta dal porto istriano di Vergarola a Venezia: la nave ha lanciato l’allarme ed è stata ...

Cade da una nave da crociera - salva dopo 10 ore in mare : "Sono sopravvissuta cantando e facendo yoga" : È caduta da una nave da crociera al largo della costa croata ed è stata tratta in salvo dopo 10 ore trascorse in mare. Kay Longstaff, britannica, 46 anni, di professione hostess, è scivolata in acqua dalla Norwegian Star, dopo una serata trascorsa a bere, verso la mezzanotte di sabato, anche se non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. La Bbc online, che cita la Guardia Costiera del Paese, ha confermato la ...

