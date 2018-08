Caccia aperta alla banda di rapinatori | Segnalate i movimenti sospetti

Inter - è Caccia aperta al vice Icardi : L'Inter ha praticamente chiuso la propria campagna acquisti visto che sono in procinto di arrivare sia il terzino destro che il centrocampista centrale tanto desiderati. E' fatta per l'acquisto di Sime Vrsaljko, che arrivera' in prestito oneroso con diritto di riscatto, ma sembra in procinto di andare in porto [VIDEO] anche la trattativa per il centrocampista cileno del Bayern Monaco, Arturo Vidal, che arrivera' con la stessa formula del terzino ...