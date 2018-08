Buona Scuola | rientro docenti ‘esodati’ Gae fase B | quasi pronto il provvedimento

Per Mentana la Buona Scuola spiega il fallimento del Pd meglio del 'Partito dei potenti' : 'Io non credo che il problema sia il Pd che diventa Partito degli affari. Il problema è se la sinistra mantiene i rapporti con gli imprenditori, ma nel frattempo perde per strada operai, insegnanti e ...

Per Mentana la Buona Scuola spiega il fallimento del Pd meglio del "Partito dei potenti" : “Io non credo che il problema sia il Pd che diventa Partito degli affari. Il problema è se la sinistra mantiene i rapporti con gli imprenditori, ma nel frattempo perde per strada operai, insegnanti e il ceto medio”. Il direttore di del TgLa7 Enrico Mentana a colloquio con il Fatto Quotidiano torna su un tema che sta facendo molto discutere dopo la sconfitta elettorale del Pd alle politiche. La perdita di consenso popolare, ...

Scuola - ministro Bussetti attacca le modalità ‘assunzione docenti Buona Scuola’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Il Giornale‘, all’interno della quale ha toccato diversi argomenti e problemi riguardanti il mondo della Scuola. Ci si avvicina all’inizio dell’anno scolastico e, naturalmente, il pensiero è quello relativo alle oltre centomila supplenze ‘irrinunciabili’, all’insufficiente numero di dirigenti ...

Effetto Buona Scuola - alle medie aumentano i promossi : Primi effetti del decreto sulla Valutazione del governo Renzi: i bocciati scendono dal 2,3 per cento del 2017 all'1,9 per cento, mai così pochi negli ultimi dieci anni

Scuola - DL Dignità Di Maio nella bufera : ‘Peggio della Buona Scuola di Renzi’ : Continuano le polemiche riguardanti l’approvazione del Decreto Dignità, contestato a gran voce dall’opposizione: in modo particolare, per quanto riguarda la Scuola, il provvedimento messo a punto dall’esecutivo Conte viene considerato, addirittura, peggiore dell’odiatissima riforma Buona Scuola ideata dall’ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Il giudizio del vicepresidente del Consiglio regionale della ...

“La Buona Scuola” non è il male assoluto - questo sta altrove! : “La Buona Scuola” è oggetto di attenzioni da parte del governo. In campagna elettorale si parlava di abolirla. Oggi si propongono solo aggiustamenti. Nessuno più parla, però della Riforma Gelmini: il vero tsunami abbattuto sulla scuola! “La Buona Scuola”, troppe attenzioni! Le attenzioni del nuovo governo sono tutte concentrate sulla “Buona Scuola”. Tutti ne […] L'articolo “La Buona ...

Bussetti - Buona Scuola va rivista non abolita : Ieri 11 luglio 2018 si è tenuta al Senato in sede congiunta di Camera e Senato l'audizione del Ministro del Miur Marco Bussetti nella quale sono state presentate le linee programmatiche della Scuola. Dall'audizione del Ministro Bussetti è emerso nettamente che l'attuale governo vuole soltanto riformare la legge 107, in quanto ritiene che la Scuola e l'universita' siano state oggetto di riforme a ritmo tale che la nuova si presentava quando ...

Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti : “Non stravolgerò la Buona Scuola” : Il ministro Marco Bussetti ha presentato in Parlamento le linee programmatiche del Miur. In particolare è stato confermato che le riforme del precedente governo saranno modificate ma non stravolte. Per l'università un piano pluriennale che affronti il nodo del reclutamento e dei finanziamenti carenti.Continua a leggere

Bussetti : Buona Scuola cambi - no abolire : 19.25 "Non è intenzione del governo stravolgere la buona scuola ma i nodi emersi vanno affrontati e sciolti in modo condiviso","non si vuole ricorrere a nuove riforme e ulteriori strappi", ha detto il ministro dell'Istruzione Bussetti, alle Commissioni di Camera e Senato. Sull'alternanza "scuola-lavoro",spiega: "E' stata interpretata come obbligo non come opportunità", ma "è uno strumento in cui credo molto"."Servono correzioni ma non va ...

Scuola : estate all’insegna dei diplomati magistrali e della Buona Scuola : La questione diplomati magistrali ci accompagnerà anche nelle vacanze estive. I precari sono sempre uno dei temi al centro del dibattito politico in ambito scolastico. A fine luglio avranno, come sempre, la possibilità di capire il loro futuro e dove e come saranno destinati. La Scuola questa estate risulterà essere un po come il calciomercato, […] L'articolo Scuola: estate all’insegna dei diplomati magistrali e della Buona Scuola ...

Politiche alla Blair - errori come la Buona Scuola - la sostituzione della base. La crisi del Pd vista dal direttore dell'Istituto Planck : Il Pd ha fatto "errori strategici" come la Buona scuola, un "autogol" peggiore del Jobs act, e ha promosso la "Terza via", sul modello di Tony Blair, che è fallita. A tracciare lo stato di salute del Partito democratico è il direttore dell'Istituto Max Planck per la ricerca sociale di Colonia, Lucio Baccaro, che in un'intervista al Fatto quotidiano spiega: il Pd e gli altri partiti del Pse hanno sostituito gli operai a qualifica ...