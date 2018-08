Buon compleanno Maurizio Costanzo | Cécile Kyenge…

romadailynews

: #HBD ???? ???? Pure power and tenacity. Happy birthday, Sulley Muntari! ?? Potenza e grinta. Tanti auguri di buon comple… - acmilan : #HBD ???? ???? Pure power and tenacity. Happy birthday, Sulley Muntari! ?? Potenza e grinta. Tanti auguri di buon comple… - GuggenheimPGC : Buon compleanno #PeggyGuggenheim! 120 anni fa nasceva una donna determinata e straordinaria, collezionista appassio… - subsonica : Cari terrestri, ormai abbiamo capito che in questo “sub- spazio” il tempo scorre in modo imprevedibile. Tuttavia og… -

(Di martedì 28 agosto 2018)Kyenge… …Gian Franco Anedda, Eros Pagni, Giacomo Caliendo, Paolo Pininfarina, Daniele Arrigoni, Francesco Marino, Raffaele Fitto, Flavio Destro, Thiago Motta, Melania Gabbiadini, Gilad Shalit, Sergio Romano, Bojan Krkic, Damiano Valsecchi, Rossa Caputo, Jacopo Olmo Antinori… Oggi 28 agosto compiono gli anni: Glauco Ferron, ex calciatore; Gian Franco Anedda, politico, avvocato; Antonio Subranni, generale; Dino Bigagnoli, ex calciatore; Pietro Capodieci, musicista, liutaio; Paolo Zanella, scienziato; Michele di Ruberto, arcivescovo; Lionello Tulissi, ex calciatore; Leonello Leoni, ex calciatore; Roberto Rumich, ex calciatore; Giovanni Arvedi, imprenditore; Franco Bertini, ex cestista;, giornalista, conduttore e autore tv; Francesco La Regina, architetto; Mario Maraschi, ex calciatore, allenatore; Eros Pagni, ...