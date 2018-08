Buffon | Champions per me non ossessione

Buffon : "Al Psg ho legato con Mbappè. La Champions? Non è un'ossessione" : Il portierone ex Juve si è rimesso in gioco al Paris Saint Germain con molta umiltà. Non è sempre il titolare, e non è un problema, ma la Champions la vuole giocare lui

Air PSG - maglia speciale per la Champions : Michael Jordan vestirà Neymar e Buffon : ... brand d'eccezione in materia di scarpe esteso all'abbigliamento tra maglie, felpe e pantaloncini nel nome dello sport e dello stile casual dal successo esponenziale in tutto il mondo. All'interno ...

Buffon e la vittoria della Champions League : “la Juve stavolta…” : Champions League sempre nei pensieri di Gigi Buffon, il quale ha parlato dell’annata che lo attende al Psg, ma anche della Juventus Buffon ha l’assillo della Champions League, tanto da aver scelto di volare a Parigi per tentare un ultimo assalto al trofeo. Quest’anno però la favorita è la sua ex squadra, la Juventus di Cristiano Ronaldo: “Mi auguro che possa dare quello che ha dato in tutte le squadre in cui ha ...

Champions League Awards - è dominio Real. Con Ronaldo anche Buffon e Alisson : La UEFA ha pubblicato la shortlist dei migliori giocatori - per ruolo - della scorsa edizione della Champions League. I migliori, insieme al miglior giocatore in assoluto della competizione, verranno ...

Uefa - ecco la lista dei migliori in Champions. Ci sono Ronaldo - Alisson e Buffon - dominio Real : L’Uefa dirama la lista dei migliori calciatori della scorsa edizione della Champions League. Giovedì 30 agosto a Montecarlo, in occasione dei sorteggi, ci sarà la premiazione dei migliori giocatori. ecco LA lista: ecco l’elenco completo – Portieri:Alisson Becker (Roma, ora al Liverpool); Gianluigi Buffon (Juventus, ora al Psg); Keylor Navas (Real Madrid); difensori: Marcelo (Real Madrid); Sergio Ramos (Real Madrid); ...

International Champions Cup – Papera clamorosa di Buffon in Arsenal-PSG : tifosi furiosi sui social [VIDEO] : Tre gol subito e una Papera clamorosa per Gigi Buffon nella seconda partita di International Champions Cup: il suo PSG ha subito una manita dall’Arsenal L’avventura di Gigi Buffon al PSG non sembra essere iniziata con il piede giusto. Se è vero che il calcio estivo non abbia mota importanza, le prime uscite dell’ex Juventus con la maglia dei parigini sono state poco incoraggianti. Diversi gol subiti, qualche uscita a ...

Ilaria D'Amico : "Buffon contro la Juventus in Champions? Gigi spera di no" : Ilaria D'Amico non sarà più il volto di Sky Calcio Show: dopo 15 anni la bella e brava giornalista romana non è stata confermata dall'emittente satelittare. Ai microfoni di Tuttosport, la compagna di Gianluigi Buffon ha svelato i motivi che hanno spinto Gigi ad accettare il Psg: "Spesso le nuove sfide dipendono anche dalle cose che si pongono davanti e dipendono da che cosa succede intorno a te. Quando Sky mi ha chiesto di essere la madrina ...

International Champions Cup : Bayern-Psg 3-1 - Buffon esce sull'1-1 al 66' : I tedeschi vincono con Javi Martinez, Renato Sanches e Joshua Zirkzee: il figlio di Weah aveva portato in vantaggio i parigini di Tuchel nel primo tempo

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Buffon sincero : “non mi darebbe fastidio - ma una finale di Champions tra Juve e Psg…” : Gigi Buffon e il tanto chiacchierato arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: tutta la sincerità dell’ex portiere bianconero Gigi Buffon è un giocatore del PSG: il portiere italiano è stato presentato ufficialmente oggi in Francia e tra obiettivi da raggiungere e ambizioni, l’ex numero 1 della Juventus non ha potuto non commentare la trattativa in corso del suo vecchio club con Cristiano Ronaldo. LaPresse Sembra che ...

Buffon - primo allenamento con il Psg : 'La Champions non è un'ossessione' : Gianluigi Buffon è da pochissimi giorni un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Il portiere classe 1978 ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo per il club parigino campione di Ligue 1 in carica. L'ex capitano della Nazionale, che lasciato la Juventus dopo 17 anni di militanza nei quali ha vinto tantissimi trofei, ha deciso di continuare a giocare e, nella prossima stagione, tenterà di portare nella sua personalissima ...

PSG - Buffon 'Champions non è ossessione - ho l entusiasmo di un ragazzo' : Lo sport è cambiato molto, ci sono giocatori che a 34-35 anni hanno ancora la tenacia e l'abilità di essere ritenuti i migliori, ed è una cosa che era improponibile anche solo 15 anni fa'. NEYMAR PER ...

PSG - Buffon si presenta : “la Champions non è un’ossessione - sarei un pazzo totale se…” : Il portiere italiano è stato presentato oggi dal Paris Saint-Germain, suo nuovo club dopo la lunga avventura con la maglia della Juventus “Tengo a dimostrare di essere ancora un grande portiere e credo lo farò. Ho smesso di fare questi calcoli: quando avevo 30 anni pensavo di avere ancora 3-4 anni davanti e ora ne ho 40. Se uno gioca in Nazionale vuol dire che è competitivo ai massimi livelli“. Ph. sito Psg Sono le parole di ...