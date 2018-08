BPER Banca - B&G Master Fund lima le posizioni corte : La Consob comunica che B&G Master Fund , dal 24 agosto 2018, ha ridotto la posizione ribassista su BPER Banca dall'1,2% all'1,17%.

BPER Banca main sponsor del convegno Wolpertinger Club : ..., che ha deciso di tenere a Modena la sua annuale conferenza in occasione delle celebrazioni per i 50 anni dall'istituzione della Facoltà di Economia di Unimore, oggi Dipartimento di Economica Marco ...

BPER Banca - Exane Asset Management aumenta lo "short selling" : Exane Asset Management , dal 20 agosto 2018, ha incrementato la posizione ribassista su BPER Banca , dallo 0,6% allo 0,7%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette ...

BPER Banca - Exane Asset Management aumenta lo short selling : Teleborsa, - Exane Asset Management , dal 20 agosto 2018, ha incrementato la posizione ribassista su BPER Banca , dallo 0,6% allo 0,7%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle ...

BPER Banca Beach volley Italia Tour - Cesenatico. Tanto spettacolo e poche sorprese : oggi le finali dell’ultima tappa : poche sorprese nella prima giornata della tappa conclusiva del BPER Banca Beach volley Italia Tour che, sulla sabbia di Cesenatico, ha regalato spettacolo ed emozioni, premiando i grandi favoriti della vigilia. In campo femminile promettono Tanto le due semifinali vincenti in programma domani: da una parte la coppia della Nazionale Zuccarelli/Traballi e le vincitrici della tappa di San Benedetto del Tronto Colzi/Lantignotti e dall’altra le ...

BPER Banca Beach Volley Tour : a Cesenatico il finale col botto! Due giorni di emozioni all’ombra del grattacielo : Si chiude là, dove tutto è iniziato. L’ultima tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour va in scena a Cesenatico nella spiaggia libera di Piazzale Andrea Costa, sotto il grattacielo, “casa” della Beach Volley University che ha organizzato i sei appuntamenti dislocati in tutta Italia. Due giorni di grande Beach Volley, con nomi altisonanti soprattutto in campo femminile e come sempre la voglia di divertirsi e di stare assieme che caratterizza ...

BPER Banca Beach Volley Tour : Sulla sabbia del 4 Vele di Pescara lo spettacolo della quinta tappa con 70 coppie iscritte : La tradizione Sulla sabbia abruzzese. Il BPER Banca Beach Volley Italia Tour torna in una delle sue case tradizionali, lo Stabilimento 4 Vele di Pescara che ospita il torneo per il terzo anno consecutivo, per la quinta e penultima tappa del circuito. Lo stabilimento 4 Vele è una delle culle del Beach Volley italiano: qui hanno allenando alcuni dei tecnici che stanno lavorando nella Nazionale italiana come Ettore Marcovecchio e Caterina De ...

BPER Banca - Citadel Europe ridimensiona le posizioni corte sul titolo : Teleborsa, - Il Gruppo Citadel Europe , dal 6 agosto 2018, ha ridotto la posizione ribassista su BPER Banca , dallo 0,74% allo 0,57%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle ...

BPER Banca Beach volley Italia Tour - Alghero : Casali/Perini rispettano il pronostico - Armatura/Palombo fanno la sorpresa! : Casali e Perini rispettano il pronostico e vincono il loro primo torneo stagionale sulla sabbia di Alghero da teste di serie numero uno, mentre la sorpresa arriva dal torneo femminile dove Armatura e Palombo sbaragliano la concorrenza battendo in finale le favorite Priogio/Giacosa. Casali/Perini in finale hanno sconfitto nettamente 2-0 (21-16, 21-11) Muccione/Romoli al termine di un match senza storia. Romagna anche sul terzo gradino del podio ...

BPER Banca Beach Volley Italia Tour - Alghero. Prioglio/Giacosa e Casali/Perini in semifinale vincenti. Oggi le sfide decisive della quarta tappa : Giornata decisiva, la seconda della quarta tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma sulla spiaggia del Lido San Giovanni ad Alghero. Ieri e questa mattina si sono disputate le sfide che hanno allineato i due tabelloni alle semifinali vincenti e al quarto turno perdenti, nel primo pomeriggio sono in programma le semifinali e nel tardo pomeriggio si disputeranno le finali che assegneranno il quarto titolo stagionale. In campo ...

BPER Banca Beach Volley Tour 2018 : si vola in Sardegna. Due giorni di sfide emozionanti sulla sabbia di Alghero : Un tuffo dove l’acqua è più blù per la quarta tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma sabato 28 e domenica 29 luglio al Lido San Giovanni nel consueto appuntamento del torneo sulla sabbia sarda quest’anno di Alghero La Sardegna, che quattro anni fa ospitava la finale del Campionato Europeo a Cagliari, manca da un po’ nei grandi circuiti internazionali e italiani e la tappa del BVIT è un buon modo per riportare il Beach ...

BPER Banca Beach volley Italia Tour 2018 - San Benedetto. Saguatti/Fasano e Leonardi/Bandieri cercano il “colpaccio” - De Fabritiis/Michienzi non sbagliano un colpo : Sorprese e conferme si intrecciano nella prima giornata di sfide della terza tappa del BPER Banca Beach volley Italia Tour 2018 che si disputa all’Arena del Beach di San Benedetto del Tronto. Una giornata pienissima che ha decretato i semifinalisti del tabellone vincenti sia in campo maschile che in quello femminile, non senza qualche risultato inatteso. In campo maschile devono risalire dal tabellone perdenti le teste di serie numero 1, ...

BPER Banca Beach Volley Tour : San Benedetto del Tronto pronto ad accogliere le stelle della terza tappa : L’estate del Beach Volley non si ferma mai e prosegue con la terza tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma sabato 14 e domenica 15 luglio alla Beach Arena di San Benedetto del Tronto Un sogno che si avvera quello di riportare il grande Beach Volley e un circuito nazionale sulla sabbia delle Marche, dal quale manca da almeno un lustro. Un sogno che si avvera grazie al lavoro del comitato organizzatore locale rappresentato da ...

BPER Banca in rialzo a Piazza Affari : Giornata di guadagni alla borsa di Milano per BPER che mostra un rialzo dell'1,65%. Alcuni rumors di stampa vedrebbero l' istituto di credito emiliano e la Banca Popolare di Sondrio , +0,79%, in ...