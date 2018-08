Boxe | Mondiali Youth 2018 | fuori tutti gli italiani arrivati ai quarti di finale

oasport

(Di lunedì 27 agosto 2018) La giornata di oggi è quella in cui ogni singola traccia di Italia all’edizionedeigiovanili disparisce in maniera fragorosa. Dei cinque pugili del nostro Paese impegnati, infatti, nessuno è riuscito a superare la soglia deidi. Tra gli uomini, Vincenzo Fiaschetti, che doveva combattere con l’uzbeko Togaymudorov nei 91 kg, non sale neppure sul ring a causa del riacutizzarsi di un vecchio infortunio alla mano sinistra; rimane comunque l’unico ad esser stato in grado di vincere un incontro in questa rassegna iridata. Per quanto riguarda le donne, nessuna delle quattro azzurre arrivate a questo punto della competizione ce l’ha fatta. Tutte loro, però, hanno lottato con onore, tant’è che nessuna decisione è stata unanime nei loro casi: l’indiana Anamika ha battuto La Piana per 4-1 nei 51 kg, stesso margine ...