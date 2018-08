Borsa | Milano rallenta dopo dati Ocse

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Unicredit a -0 - 8% - Mediaset a +1 - 2% - 27 agosto 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari cerca di consolidarsi sopra i 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI.

Borsa : Milano rallenta - gira in negativo : ANSA, - Milano, 27 AGO - La Borsa di Milano rallenta e gira in negativo con il Ftse Mib che cede lo 0,35% a 20.667 punti. A Piazza Affari sono deboli le banche mentre è piatta Atlantia. Lo spread tra ...

Borsa : Europa sale ancora su effetto Powell - Milano timida - +0 - 2% - : ... Jerome Powell, che a Jackson Hole ha sottolineato la forza dell'economia Usa e confermato, sul fronte monetario, l'intenzione di procedere nel rialzo dei tassi di interesse anche se in modo graduale.

Borsa : Milano chiude in rialzo con Fca : ANSA, - Milano, 24 AGO - Piazza Affari ha chiuso in rialzo l'ultima seduta della settimana, coincidente con l'avvio del simposio della Fed di Jackson Hole, e il rilancio del presidente Jerome Powell ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 65% - Fca a +3 - 25% (24 agosto 2018)

Borsa - Milano in rialzo con Fca. Tensione sui Btp : In serata il ministero dell'Economia diffonderà i dettagli dell'asta di Bot semestrali del 29 agosto mentre il 28 agosto saranno messi a disposizione fino a 1,75 miliardi del Ctz marzo 2020. L'...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 10% - : ANSA, - Milano, 24 AGO - Piazza Affari apre in terreno positivo. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,10% a 20.628 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa : Milano - -0 - 4% - maglia nera Europa : ANSA, - Milano, 23 AGO - Piazza Affari , -0,4%, chiude in calo e indossa la maglia nera in Europa con il Ftse Mib appesantito dalle banche. Gli altri listini del Vecchio continente hanno archiviato la ...